Bac 2023 : les notes des épreuves de spécialité disponibles à partir de ce mercredi

À compter de ce mercredi, les lycéens de terminale peuvent consulter leurs notes des deux épreuves de spécialité du baccalauréat. Pour la première fois, elles seront intégrées dans les dossiers Parcoursup des élèves de terminale. Le calendrier prévu par la réforme du lycée, menée par l'ancien ministre Jean-Michel Blanquer, s'applique pour la première fois, retardé par la crise du Covid.

France Bleu vous explique comment y avoir accès.

A partir de quand ?

Ce mercredi à partir de 8h, les élèves de terminale peuvent aller consulter leurs notes des épreuves de spécialité qui se sont déroulées mi-mars. Les horaires ne sont pas tous les mêmes en fonction des académies, les résultats seront consultables à partir de 14h pour celle de Rennes ou celle d'Orléans-Tours, par exemple.

Comment consulter les notes ?

Pour cela, il faut se rendre sur le site Cyclades où seuls les candidats peuvent se connecter avec l'identifiant et le mot de passe fourni par le lycée de l'élève ou par les responsables d'admission des formations visées via Parcoursup. Cela diffère donc des résultats définitifs du bac qui sont affichés devant les lycées ou disponible publiquement sur internet. Pour ces épreuves de spécialité, uniquement les candidats, les professeurs et les responsables d'admission peuvent y avoir accès.

Des notes importantes

Les notes des épreuves de spécialité sont importantes. Elles comptent chacune pour 16% du résultat final du bac, c'est plus que le français (10%), la philosophie (8% en voie générale, 4% en filière technologique) ou le grand oral (10% en voie générale, 14% en voie technologique). Ces deux épreuves représentent donc un tiers de la note globale du bac.

Autre importance capitale, pour la première année, ces notes sont prises en compte dans Parcoursup. Les élèves de terminale avaient jusqu'au 6 avril pour confirmer leurs vœux. Avec ces notes de spécialité, les formations supérieures vont pouvoir examiner les candidatures.

Et la suite ?

La prochaine étape qui attend les élèves de terminale, c'est l'épreuve de philosophie et le grand oral qui se tiendront en juin. Les résultats définitifs du bac seront disponibles le mardi 4 juillet à compter de 8h30.