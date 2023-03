Bac 2023 : plusieurs syndicats de l'Éducation appellent à la grève dès lundi prochain

Les épreuves de spécialité du baccalauréat pourront-elles se tenir comme prévu les 20, 21 et 22 mars ? Plusieurs syndicats opposés à la réforme des retraites appellent à "poursuivre la mobilisation la semaine prochaine, y compris par la grève des surveillants lors des épreuves de spécialité du bac" qui débutent lundi, indique franceinfo ce vendredi. Un appel relayé notamment par le SNES-FSU, principal syndicat du secondaire, FO, Sud et la CGT.

Dès jeudi soir, l'intersyndicale a dénoncé "un véritable déni de démocratie", après le recours à l'article 49.3 de la Constitution par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites sans vote à l'Assemblée nationale. Elle continue à "exiger le retrait de cette réforme" et appelle également à des rassemblements syndicaux ce week-end avant la "nouvelle grande journée de manifestations" du jeudi 23 mars.

Appel à la grève "partout où cela est possible"

Au niveau régional, plusieurs syndicats ont déjà déposé leur préavis de grève pour la semaine prochaine. C'est le cas de l'intersyndicale académique de Bretagne (CGT Educ'action, snFOlc, SNES-FSU Bretagne, Sud éducation). Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux ce vendredi matin, ils affirment avoir déposé un préavis de grève couvrant "la période des examens et des corrections" et réclament le "report des épreuves de spécialité au mois de juin". Ils appellent à la grève, "partout où cela est possible, avant, pendant et après les épreuves écrites de spécialité, les épreuves orales, pratiques et de compétences expérimentales".

Devançant les syndicats, le ministère a déjà assuré avoir "le droit de mobiliser tous les personnels de l'Éducation nationale nécessaires pour faire en sorte que les examens se déroulent bien". En cas de perturbation dans les transports et de retard d'un candidat, "n'excédant pas une heure", "la fin de l'épreuve sera décalée d'autant" a en outre promis le ministère, qui affirme que "ça ne se fera jamais au préjudice des candidats".

Les notes prises en compte pour Parcoursup

Les épreuves écrites de spécialité créées par la réforme du baccalauréat décidée en 2019 par Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l'Éducation, doivent être prises en compte dans la procédure d'affectation dans l'enseignement supérieur Parcoursup cette année. C'est la première fois qu'elles se déroulent en mars, conformément au calendrier initial de la réforme.

Les 536.081 candidats (390.710 en voie générale et 145.371 en voie technologique) doivent plancher chacun sur deux épreuves, qui comptent à elles deux pour un tiers des résultats du bac, calculés sur 100 points. Les notes seront dévoilées à partir du 12 avril. Depuis la réforme de 2019, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales (le français écrit et oral, passé en classe de Première, la philosophie, les épreuves de spécialité et le grand oral, tous passés en Terminale).