Bac 2023 : pour la FCPE de la Loire, le calendrier des épreuves est à revoir

L'année scolaire est déjà terminée pour certains lycéens. Pas officiellement puisqu'il reste des cours et mêmes quelques épreuves du baccalauréat; sauf qu'avec la nouvelle formule du bac, les élèves de terminale connaissent déjà 80% de leur note finale à l'examen . Ils sont donc nombreux à déjà savoir s'ils ont validé leur bac et ne voient pas forcément d'intérêt à continuer à aller en cours. La présidente de la FCPE de la Loire, Catherine Limousin, s'inquiète de ce grand relâchement.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Les élèves de terminale des lycées de la Loire sont-ils tous retournés en cours après la fin des vacances de Pâques ?

Catherine Limousin : Il semblerait que notre département n'échappe malheureusement pas à la tendance actuelle qui se dessine dans la plupart des lycées publics. C'est-à-dire qu'on constate de l'absentéisme et surtout une perte de motivation pour les élèves qui sont actuellement présents.

Le calendrier du nouveau baccalauréat, qui s'applique pour la première fois normalement après les aménagements liés au Covid, pose-t-il problème ?

Oui, tout à fait. On peut dire que cette année, effectivement, les épreuves se sont déroulées selon le calendrier initialement prévu, c'est-à-dire des épreuves de spécialité - que les élèves passent en terminale - qui se sont déroulées au mois de mars. Pour rappel, celles de 2020 ont été annulées, et celles de 2022 repoussées. Et le 12 avril, les élèves connaissaient déjà leur note, donc mathématiquement, les élèves savent déjà s'ils ont le bac ou pas. Ces épreuves, elles comptent effectivement pour 32 % de la note finale. Le bac nouvelle version, réforme Blanquer, se décompose ainsi : il y a 40% de contrôle continu sur les niveaux première et terminale et 60 % des épreuves qui se décomposent ainsi : les élèves passent en première le français, ça ça ne change pas, plus les épreuves de spé qu'ils passent en terminale et l'épreuve de philo coefficient 8 et le grand oral coefficient 10.

Pourquoi les épreuves de spécialité, qui ont donc des coefficients importants, ont-elles lieu si tôt ?

Il faudrait éventuellement repenser ce calendrier des épreuves, puisque les épreuves arrivent trop tôt dans l'année, au mois de mars, ce qui génère beaucoup de stress pour les familles et les élèves puisqu'il y a des programmes à boucler. Et donc après la mi-mars, on assiste effectivement à un grand relâchement, voire de l'absentéisme.

Mais ces épreuves peuvent-elles être décalées, ou y a-t-il une raison à ce qu'elles se tiennent en mars ?

Il faudrait poser la question à notre ministère de l'Éducation nationale puisque effectivement le calendrier est généré par ce ministère, et décaler les épreuves plus tard dans l'année.

Quel est l'intérêt pour les élèves de continuer à venir en cours puisque les programmes sont terminés ?

On voudrait peut-être attirer l'attention, ce point de vigilance, pour les élèves qui n'auront pas finalement leurs premiers vœux d'affectation [sur la plateforme Parcoursup, ndlr]. Ils se retrouvent à partir de la mi-juin dans ce qu'on appelle la deuxième phase d'affectation. Et là, par contre, le troisième trimestre compte et fait partie d'une évaluation au niveau de Parcoursup. Donc, ceux qui n'ont pas eu leurs premiers vœux sont repassés dans la moulinette, et là, effectivement, il est important que les élèves qui veulent se donner le maximum d'opportunités travaillent jusqu'à la fin puisque l'assiduité et le comportement sera pris en compte, ainsi que l'avis du chef d'établissement.

Le ministère de l'Éducation nationale a lancé une alerte dès la mi-avril, avec un appel à l'assiduité, il est donc conscient d'un problème de calendrier ?

Tout à fait. C'était déjà une tendance qui s'est dessinée l'année dernière et ce mouvement, les corps enseignant l'avaient pointé du doigt dès la création de cette réforme. Et c'est vrai qu'on a, c'est un constat réel, les élèves qui désertent les cours à partir d'avril, mai, juin.