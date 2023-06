Bac 2023 : top départ pour le grand oral, pour la troisième année consécutive

Les 530.000 candidats au bac général et technologique passent leur grand oral à compter de ce lundi 19 juin

A partir de lundi et pour la troisième année consécutive, les 530.000 candidats au bac général et technologique passent l'ultime épreuve du baccalauréat, le grand oral, qui s'échelonne jusqu'au 30 juin. L'épreuve du grand oral se tient pour la deuxième fois dans des conditions normales, après avoir été allégée en 2021 pour cause d'épidémie de Covid.

ⓘ Publicité

L'enjeu n'est pas négligeable : elle est notée avec un coefficient 10 en filière générale et 14 en filière technologique (sur un total de 100). Sa place est néanmoins moindre par rapport aux deux épreuves de spécialité passées en mars (coefficient 16 pour chaque spécialité).

20 minutes face à deux professeurs

Pour cette épreuve, le lycéen arrive avec deux questions préparées avec ses professeurs et portant sur une ou deux de ses spécialités (histoire-géographie, mathématiques...). Le jury, composé de deux professeurs, dont l'un enseigne une des spécialités, choisit une question. L'oral dure ensuite 20 minutes, dont 5 minutes d'exposé, 10 d'entretien avec le jury et 5 de discussion sur son projet d'orientation.

Comme pour la philosophie, les notes du grand oral sont prises en compte dans la moyenne du bac, dont les résultats seront publiés le 4 juillet. Depuis sa réforme en 2019, la note du baccalauréat repose à 60% sur des épreuves terminales. L'an dernier, près de 94% des candidats avaient décroché le bac.