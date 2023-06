Bac de philo 2023 : quand Jean-Jacques Rousseau était recalé à Dijon

5 302 élèves de terminales de Côte-d'Or planchent ce matin sur l'épreuve de philosophie de ce baccalauréat 2023 . C'est la dernière épreuve écrite de cette édition, une épreuve moins redoutée qu'auparavant puisque les jeux sont fait pour la plupart des élèves qui savent déjà s'ils ont ou non le diplôme. Reste ceux qui ont besoin d'une bonne note pour valider le diplôme, pour qui le stresse monte ce matin. France Bleu Bourgogne vous raconte une histoire qui devrait vous faire relativiser : même les plus grands philosophes échouent, Jean-Jacques Rousseau, célèbre philosophe des Lumières s'est lui-même fait recalé d'un concours par... l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon !

Rousseau, trop révolutionnaire

Nous sommes en 1753, la très sérieuse Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon lance son concours annuel, avec cette question : "Quelle est la source de l’inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par la loi naturelle ?". Les philosophes doivent répondre avec un discours, un texte qui explique une théorie. Jean-Jacques Rousseau écrit à cette occasion le "Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes" (encore étudié en terminale), résumé par Pierre Guenancia, professeur de philosophie à la retraite : "les hommes sont égaux par nature, et tout dans la société est fait pour les rendre inégaux".

La théorie ne plait pas vraiment aux académiciens dijonnais : "ça ne passe pas du tout, sourit Pierre Guenancia, le jury se sont arrêtés de lire au bout de quatre pages. D'une part, c'est trop long et d'autre part, ce n'est peut-être pas ce qu'ils attendaient. Ils attendaient qu'on leur arrondissent les angles, Rousseau prend le parti contraire." Résultat, le grand philosophe n'est même pas retenu.

Pourtant, trois ans auparavant, il gagne ce concours avec une théorie non moins provocante : "l'influence des sciences et des arts a été néfaste pour les gens, les fait vivre dans la superficialité", résume Pierre Guenancia. Une sorte de provocation pour Rousseau : "bien sûr, il sait très bien jouer avec les médias de l'époque, c'est-à-dire les jurys et les journaux, et prendre le contrepied de ce qu'on attend de lui, pour faire parler de lui", conclue Pierre Guenancia. Une stratégie qui fonctionne parfaitement, puisque plus de 200 plus tard, on en parle encore !