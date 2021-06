Ce jeudi 17 juin, les élèves de terminale passent l'épreuve de philosophie, le seul examen maintenu pour le bac avec le Grand oral. Peu de stress pour les lycéens de Drôme et d'Ardèche car c'est la meilleure note qui sera retenue, entre l'épreuve et la moyenne de l'année.

Bac de philo en Drôme et en Ardèche : "On y va en mode détente"

C'est le jour J, ce jeudi 17 juin, depuis 8 heures ce matin, les candidats au bac des filières générales et technologiques passent l'épreuve de philosophie, la seule maintenue pour 2021 avec le Grand oral. Ils sont près de 6.400 dans la Drôme et en Ardèche. Après une année encore chamboulée par le covid, des aménagements ont été mis en place, les lycéens ont notamment eu le choix entre trois sujets de dissertation contre deux habituellement et c'est la meilleure des deux notes qui sera prise en compte, soit celle de l'épreuve, soit celle de l'examen continu. "On y va en mode détente", admet Léa, avant de passer les portes du lycée Camille Vernet à Valence. En philosophie, elle a 12 de moyenne sur l'année, alors comme beaucoup elle a très peu révisé et décidé d'y aller "au talent".

Les épreuves écrites ont démarré dès hier pour les bacs pro et au lycée Victor Hugo à Valence, là aussi les élèves y sont allés sans pression. Sur les quatre épreuves d'enseignements généraux, ce sont les deux meilleures notes qui seront retenues. En Drôme et en Ardèche, un peu plus de 2.000 candidats sont concernés cette année.

"Des consignes d'évaluation ubuesque" - Jean-Louis Mollard, le secrétaire de la FSU dans la Drôme

C'est l'année de l'application de la réforme, avec en principale nouveauté, le Grand oral qui va représenter entre 10 (bac général) et 14% de la note finale (voie technologique). Pour la première fois, les copies seront numérisées pour être corrigées sur ordinateur. En plus des systèmes de notation particuliers liés à la crise sanitaire, le SNES-FSU dénonce "un chaos dans l'organisation, des programmes inadaptés et des consignes d'évaluation ubuesque". Le syndicat appelait les examinateurs à faire grève ce jeudi. Jean-Louis Mollard, le secrétaire de la FSU dans la Drôme estime que"c'est le bon moment de veut faire grève quand on veut dénoncer la dénaturation du bac que Jean-Michel Blanquer a créé et quand on veut dénoncer les conditions dans lesquelles se déroule l'examen."

"L'ensemble des élèves ont été bien préparés" - Hélène Insel, la rectrice de Grenoble

La rectrice de Grenoble Hélène Insel assure que "l'ensemble des élèves ont été bien préparés", qu'il s'agisse des filières générales et technologiques ou des voies professionnelles. Elle rappelle que les jurys ont harmonisé les notes l'année passée et la rectrice indique que des outils ont été mis en place pour il n'y ait pas de rupture d'égalité entre les établissements concernant le contrôle continu.

Par ailleurs, pour la dématérialisation des copies, "il y a trois ans, dès la première expérimentation, les professeurs ont été satisfaits à 80 % et toutes les remarques ont été prises en compte."