Bac de philosophie 2021 : "Beaucoup d'élèves risquent de faire l'impasse sur cette épreuve" dit le SNES

Les élèves de terminale planchent ce jeudi sur l'épreuve de philosophie du baccalauréat 2021. C'est l'une des deux épreuves finales, avec le grand oral, qui a été maintenue pour cause de crise sanitaire.

Le bac 2021, un diplôme au rabais ? Ce n'est pas l'énoncé de l'épreuve de philosophie, qui a lieu ce jeudi matin pour des centaines de milliers de lycéens en France, mais tout le monde y pense. Avec le grand oral, la philo est la seule épreuve finale à avoir été maintenue pour ce baccalauréat 2021. "Cette épreuve n'a plus vraiment de sens", constate Romain Allard, secrétaire départemental du syndicat enseignant SNES dans la Loire, qui était ce jeudi matin l'invité de France Bleu Saint-Étienne-Loire.

Des élèves qui sortent de l'épreuve au bout d'une heure

Cette année, c'est la meilleure des deux notes entre cette épreuve de philo et celle du contrôle continu qui sera prise en compte. "Il y a certains élèves qui ont déjà annoncé qu'ils resteraient une heure, c'est-à-dire le minimum parce qu'ils font l'impasse sur cette épreuve en privilégiant leur contrôle continu et gardent le temps qu'il leur reste pour préparer le grand oral de la semaine prochaine."

"Nous on militait pour des épreuves terminales et des aménagements en philo, ne serait-ce que sur le nombre de sujets. Mais là, la solution qui a été retenue, c'est la plus mauvaise parce que le ministre a essayé de ménager un peu tout le monde. Et à l'arrivée, il fait quelque chose qui n'a pas vraiment de sens pour les élèves et les enseignants", explique le représentant du SNES dans le département. "L'objectif du ministre, c'était de redonner du sens. Mais la notation n'a pas été la même suivant les établissements et donc le contrôle continu, ça a été très compliqué. Ça a généré des pressions sur les enseignants. Certains parents peuvent demander à certains enseignants de modifier leurs notes. Certains chefs d'établissement reçoivent les enseignants en leur demandant de s'expliquer sur leurs notes. Sauf que les notes, ça fait partie de notre liberté pédagogique pour nous qui sommes des professionnels de la notation. Mais à plusieurs reprises, nous avons eu de nombreux témoignages de modification de notes pour favoriser les élèves."

Correction en ligne des copies de philosophie

Autre souci des enseignants correcteurs de philo cette année, la numérisation des copies. La correction se fera donc en ligne. "Il y a d'abord l'ergonomie, corriger une copie c'est long et ça va être compliqué devant un écran", enchaîne Romain Allard. "Et puis, il y a aussi toute l'idée de la surveillance numérique qui peut être faite des notes du travail de nos collègues, c'est-à-dire combien de temps ils passent sur chaque copie. Ce n'est pas acceptable que l'on soit surveillé de cette manière-là."

Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a appelé les enseignants à faire preuve de "bienveillance". "L'École de la confiance, c'est son slogan. Bienveillance, effectivement, c'est un mot qu'on entend régulièrement. Cette année, on va sans doute battre des records d'obtention de ce bac. Le souci, c'est la question du sens," confie Romain Allard. "On ne peut pas maintenir une épreuve en disant aux élèves 'Votre note ne va pas compter'. On peut pas faire un grand oral en disant : 'Ce que vous présentez n'a pas d'importance, c'est la façon dont vous le présentez qui compte'. Non, en fait. Il y a les contenus et les contenus c'est très important."