Bac de philosophie : à Périgueux, Adèle va passer l'épreuve "au talent"

C'est un baccalauréat particulier qui commence ce jeudi 17 juin. Deux épreuves seulement pour les filières générales : celle de philosophie, le matin à partir de 8h. Puis le Grand Oral, à partir de lundi 21 juin. Cette année, à cause de la crise sanitaire qui a bousculé les cours, réalisés parfois à distance, le contrôle continu constitue la majorité de la note finale, à 82 %.

Je n'ai absolument pas ouvert mes cours

Conséquence, un certain nombre d'élèves savent déjà qu'il auront leur bac, avant même d'avoir passer les épreuves. C'est notamment le cas d'Adèle, en Terminale au lycée Bertrand de Born à Périgueux. Elle n'a rien révisé : "La philo, j'y vais au talent. Je n'ai absolument pas ouvert mes cours, c'est à peine si j'ai un tout petit peu relu. Cela ne sert à rien de se préparer comme je connais déjà ma note. Je vais y aller avec mes pensées, et voilà."

Plus de préparation en vue du Grand Oral

Sérieuse tout au long de l'année, Adèle a environ 16 de moyenne. Elle est en Terminale générale, spécialité Science Politique et Histoire-Géographie : "Je suis d'ailleurs bien contente qu'ils gardent la meilleure des deux notes, parce que _si on n'avait eu que l'épreuve, ça aurait été catastrophique_. En cours, on n'a pas eu le temps d'aborder tous les thèmes au programme." Avec 15 de moyenne dans cette matière, elle n'en demande pas plus. Pour elle, les épreuves du bac vont surtout permettre de déterminer la mention qu'elle décrochera.

L'adolescente a tout de même des fiches de révision dans son sac. Mais pas de trace de Bergson, de Platon ou autres... Non, ces fiches lui permettent de se préparer au Grand Oral. "Pour la philo, je ne suis pas du tout stressée, _je n'ai même pas l'impression de passer un examen_. Le Grand Oral me stresse un peu plus. C'est un gros coefficient. Là il faut plus le préparer", abonde Adèle.

Pour la philo, l'implication d'Adèle pendant l'épreuve va dépendre du sujet, selon son inspiration. "Je vais essayer de faire de mon mieux", promet la jeune fille. Comme elle, plus de 1700 élèves passent cette année le bac en filière générale en Dordogne.