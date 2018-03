Lorraine, France

Les lycées lorrains ont été passés au crible dans ce palmarès compilé dans un document : les indicateurs de résultat des lycées. Il concerne l'ensemble des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels, qu'ils soient publics ou privés sous contrat.

Dans l'académie de Metz-Nancy, quatre établissements, tous issus de Moselle et tous privés, arrivent en tête de ce classement avec des taux de réussite au bac de 100%. Il s'agit du lycée Saint Joseph La Providence de Forbach, du lycée Sainte Chrétienne de Sarreguemines, des lycées Notre Dame de la Providence et Saint Pierre Chanel de Thionville.

En Lorraine, quatre lycées affichent un taux de 100% de réussite au bac 2017. © Radio France

En Meurthe et Moselle, le lycée de Jarville-la-Malgrange affiche un taux de réussite de 99%. Le chiffre est le même dans les Vosges pour le lycée général et technologique Georges Baumont de Saint-Dié des Vosges.

A Metz, le lycée public Louis Vincent affiche un taux de réussite de 98%. Viennent ensuite deux établissements privés : le lycée de la Salle avec 97% de taux de réussite au bac et le lycée Anne de Méjanes avec 96% de réussite.

A Nancy, deux lycées affichent un taux de réussite de 97% : Notre Dame Saint-Sigisbert et Pierre de Coubertin.

Les résultats lycée par lycée

Vous pouvez chercher par nom de communes ou d'établissements parmi les lycées d'enseignement général ou technologique en Lorraine :

Le taux de réussite ne fait pas tout

Au delà du taux de réussite au baccalauréat, d'autres indicateurs permettent d'apprécier les lycées qui accompagnent le mieux les élèves. Le taux d'accès au baccalauréat indique par exemple la probabilité qu'un élève entré dans l'établissement décroche son bac en poursuivant toute sa scolarité dans le même lycée, y compris en redoublant.

Cela permet de mettre en lumière la capacité ou la volonté des établissements de garder ses élèves jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur baccalauréat. Ainsi, les lycées qui ont les meilleurs taux de réussite ont quelquefois des taux d'accès au baccalauréat plus bas que d'autres. Seuls 79 % des élèves entrés en classe de seconde à Notre Dame de la Providence à Thionville font l'intégralité de leur scolarité dans l'établissement et y décrochent au final leur baccalauréat.

Si l'on considère ce critère, ce sont trois lycées d'enseignement général et technologique qui sont les plus performants. Le lycée Julie Daubie de Rombas avec un taux de 91%, le lycée Henry Nominé de Sarreguemines et le lycée Jean Zay de Jarny affichent, eux, une réussite sur ce suivi au long cours de 89%.

On trouve enfin les taux de mention au bac, c'est à dire la proportion des élèves qui décrochent une mention parmi tous ceux qui ont passé l'examen. Le lycée Saint Pierre de Chanel de Thionville permet ainsi à 84% de ses élèves de décrocher une mention.