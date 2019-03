Bac : découvrez le classement des lycées au bac 2018 dans l'académie de Dijon

Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé ce mercredi son évaluation annuelle de tous les lycées de France sur l'année 2018. Découvrez ci-dessous les indicateurs des établissements publics et privés dans l'académie de Dijon, avec le taux de réussite au bac l'an passé, le taux d'accès de la 2nde au bac ou le taux de mentions.

Dans l'Yonne

Parmi les dix lycées généraux et technologiques, les deux premiers à se hisser en tête du classements sont deux établissements publics : Saint-Etienne à Sens et Saint-Joseph à Auxerre, en obtenant respectivement 99% et 94 % de réussite au baccalauréat en 2018. Leur taux de mentions est de 65% et 58%. Le premier établissement public, le lycée Chevalier-d'Eon à Tonnerre, obtient 94% de taux de réussite au bac avec un taux de mentions de 50%.

Les deux premiers lycées professionnels sont également privés : Saint-Joseph à Auxerre et Saint-Jacques à Joigny, avec 97% et 95% de taux de réussite au bac et un taux de mentions de 82% et 57%. Le lycée public Vauban à Auxerre (public) est troisième avec un taux de réussite de 91% au bac en 2018 et un taux de mentions de 60%.

En Côte-d'Or

Trois lycées privés sont en tête des lycées généraux et technologiques : Saint-Cœur à Beaune (99% de réussite au bac, 84% de taux de mentions), Notre-Dame à Dijon (98% et 70%) et Saint-Joseph à Dijon (98% et 71%). Le premier lycée public est quatrième : le lycée Simone-Veil à Dijon avec 98% de taux de réussite au baccalauréat en 2018 et 61% de taux de mentions.

Parmi les lycées professionnels, c'est le lycée Désiré-Nisard à Chatillon-sur-Seine (privé) qui arrive en tête avec un taux de réussite au bac de 100%, idem pour le lycée Saint-Vincent-de-Paul (privé) toujours à Chatillon-sur-Seine. Le lycée de la céramique à Longchamp (public) arrive troisième avec 100% de réussite.

En Saône-et-Loire

Le lycée militaire à Autun est le premier lycée de l'académie de Dijon : l'établissement public général et technologique obtient un taux de réussite de 100% au bac en 2018 et un taux de mentions de 81%. Il est suivi du lycée Saint-Lazare à Autun (privé, 100% et 68%) et du lycée Camille-Claudel (public, 99% et 54%).

Deux lycées de Paray-le-Monial sont en tête des lycées professionnels : Astier avec 96% de taux de réussite au bac et Sacré-Cœur avec 94%. Le premier établissement public professionnel est le lycée Julien-Wittmer à Charolles avec 41% de taux de réussite.

Dans la Nièvre

Le lycée Maurice-Genvoix à Decize (public) reste en tête des établissements généraux et technologiques avec 95% de réussite au baccalauréat en 2018 et un taux de mentions de 47%. Il est suivi par Romain-Rolland à Clamecy (public) et Notre-Dame à Nevers (privé).

Le lycée Notre-Dame à Nevers se classe en tête des établissements professionnels avec un taux de réussite au baccalauréat de 96% en 2018.

Quelques explications

Le taux de réussite au baccalauréat est la proportion, parmi les élèves présents à l’examen, de ceux qui ont obtenu le diplôme en 2018.

Le taux d’accès au baccalauréat est la proportion d’élèves de seconde qui obtiennent le baccalauréat en restant dans l’établissement.

Le taux de mentions au baccalauréat est la proportion de bacheliers ayant obtenu une mention parmi ceux ayant passé le baccalauréat en 2018.