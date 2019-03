Bac : découvrez le classement des lycées au bac 2018 dans l'académie de Grenoble

Le ministère de l'Éducation nationale a publié mercredi le classement 2018 des lycées français. Il s’agit d’évaluer le taux de réussite au baccalauréat et la qualité de l’accompagnement des élèves jusqu’au diplôme. Cherchez ci-dessous où sont les meilleurs lycées dans l'académie de Grenoble.

Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé ce mercredi son évaluation annuelle de tous les lycées de France sur l'année 2018. Découvrez ci-dessous les indicateurs des établissements publics et privés dans l'académie de Grenoble, avec le taux de réussite au bac l'an passé, le taux d'accès de la 2nde au bac ou le taux de mentions.

En Ardèche

C'est à Aubenas que se trouve le lycée en tête du classement des lycées généraux et technologiques, le lycée Jules-Froment obtient 94% de réussite au bac en 2018 et un taux d'accès de la 2ND au bac de 77%. Le lycée privé est suivi par les autres établissements publics du département : Le Cheylard, Xavier-Mallet, Astier, Gabriel-Faure, etc.

Parmi les dix-sept établissements professionnels, c'est le lycée du Cheylard (public) qui prend la première place avec 100% de réussite au bac en 2018 et un taux d'accès de la 2nde au bac de 93%. Il est suivi par de nombreux établissements privés : Marie-Rivier à Bourg-Saint-Andéol, Marc-Seguin à Annonay, lycée du Sacré-Cœur à Tournon-sur-Rhône ou Saint-André au Teil.

Dans la Drôme

Le lycée montilien Chabrillan occupe la première place des établissements généraux et technologiques dans la Drôme avec un taux de réussite au bac de 93% en 2018 et un taux d'accès de la 2nde au bac de 70%. Le lycée privé est suivi par de nombreux établissements publics : François-Jean-Armorin à Crest, Dr. Gustave-Jaume à Pierrelatte, Emile-Loubet à Valence et les Catalins à Montéllimar.

C'est à Valence que se situe le premier lycée professionnel : le lycée La Providence (privé) avec un taux de réussite de 93% et un taux de l'accès de la 2nde au bac de 86%.

En Isère

En Isère, cinq établissements d'enseignement général et technologique obtiennent 100% de réussite au baccalauréat en 2018 : le lycée Champollion à Grenoble (public), Sainte-Cécile à La Côte-Saint-André (privé), Philippine-Duschene à La Tronche (privé), Saint-Charles à Vienne (privé) et Notre-Dame-des-Victoires à Voiron (privé).

Les trois premiers établissements professionnels à se distinguer grâce au taux de réussite au baccalauréat en 2018 sont Le Breda à Allevard (100%), le lycée Gambetta (100%) et le lycée Robin-Saint-Vincent-de-Paul à Vienne (98%).

En Savoie

Les deux premiers établissements qui figurent dans le classements des lycées généraux et technologiques sont privés. Le premier à se distinguer est le lycée Jeanne-d'Arc à Albertville (96% de taux de réussite au bac en 2018) suivi du lycée Saint-Ambroise à Chambéry (96%). Viennent ensuite que des établissement publics comme le lycée Ambroise-Croizat à Moûtiers avec 95% de taux de réussite au baccalauréat en 2018, puis le lycée René-Perrin à Ugine (95%), Marlioz à Aix-les-Bains (94%) et Jean-Moulin à Albertville (94%).

Les deux premiers établissements professionnels sont des établissements privés : Saint-Anne-Savoisienne à La Motte-Servolex (94% de taux de réussite au bac en 2018) et Saint-Geneviève à Chambéry (91%). Ensuite, arrivent le lycée Général-Ferrié à Saint-Michel-de-Maurienne (90%) et le lycée René-Perrin à Ugine (89%).

En Haute-Savoie

Le trio de tête des établissements généraux et technologiques obtient 100% de réussite au baccalauréat en 2018, et ce sont des lycées privés : il s'agit de La Présentation-de-Marie à Saint-Julien-en-Genevois, Saint-Joseph à Thones et Saint-Joseph à Thonon-les-Bains.

Le premier lycée professionnel est un lycée public : le lycée Roger-Frison-Roche à Chamonix avec 100% de réussite au baccalauréat en 2018. Le reste du haut du classement est monopolisé par sept établissements privés notamment La Fontaine à Faverges-Seythenex, Mont-Blanc à Sallanches, Jeanne-d'Arc à Thonon-les-Bains, Les Bressis à Annecy, Sainte-Famille à La Roche-sur-Foron.

Cherchez les indicateurs des lycées de l'académie de Grenoble

Tapez le département, la ville ou le nom de l'établissement dans la barre de recherche pour accéder aux informations.

Quelques explications

Le taux de réussite au baccalauréat est la proportion, parmi les élèves présents à l’examen, de ceux qui ont obtenu le diplôme en 2018.

Le taux d’accès au baccalauréat est la proportion d’élèves de seconde qui obtiennent le baccalauréat en restant dans l’établissement.

Le taux de mentions au baccalauréat est la proportion de bacheliers ayant obtenu une mention parmi ceux ayant passé le baccalauréat en 2018.