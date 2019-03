Bac : découvrez le classement des lycées au bac 2018 de Lyon

Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé ce mercredi son évaluation annuelle de tous les lycées de France sur l'année 2018. Découvrez ci-dessous les indicateurs des établissements publics et privés dans l'académie de Lyon, avec le taux de réussite au bac l'an passé, le taux d'accès de la 2nde au bac ou le taux de mentions.

Dans la Loire

Parmi les établissements généraux et technologiques, c'est le lycée Renouveau à Saint-Genest-Lerpt (privé) qui décroche la première place du classement avec 100% de réussite et un taux d'accès au bac de la 2nde au bac de 84%. Viennent ensuite le lycée Saint-Paul à Roanne, le lycée Saint-Paul à Saint-Etienne et le lycée Carnot, premier établissement public, à Roanne.

Dans la Loire, c'est le lycée Benoît-Charvet qui arrive en tête. L'établissement public à Saint-Etienne obtient 87% de réussite au bac en 2018, avec un taux d'accès de la 2nde au bac à 73%.

Dans le Rhône et la Métropole de Lyon

Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, le classement des lycées généraux et techniques est largement dominé par des établissements privés et lyonnais : les douze premiers sont privés, parmi ceux-ci les six premiers sont à Lyon, et tous obtiennent 100% de réussite au baccalauréat en 2018. Ce sont les lycées Saint-Marc, Charles-de-Foucauld, Les Lazaristes, Don-Bosco, La Favorite Sainte-Thérèse, Notre-Dame-des-Minimes.

Dans les établissements professionnels, c'est la même choses, parmi les dix premiers, sept sont lyonnais : Saint-Marc, Don-Bosco, Saint-Joseph, Carrel, ORT, Japy et Chevreuil-Lestonnac.

Dans l'Ain

Le lycée Saint-Pierre (privé) à Bourg-en-Bresse arrive en tête du classement des indicateurs des lycées dans l'Ain avec un taux de réussite au bac de 98% en 2018. Il obtient également un taux d'accès de la 2nde au bac de 63%.

Pour les lycées professionnels, c'est également un lycée privé, le lycée Saint-Joseph à Bourg-en-Bresse, qui obtient 96% de réussite au baccalauréat et un taux d'accès de la 2nde au bac de 77%.

Quelques explications

Le taux de réussite au baccalauréat est la proportion, parmi les élèves présents à l’examen, de ceux qui ont obtenu le diplôme en 2018.

Le taux d’accès au baccalauréat est la proportion d’élèves de seconde qui obtiennent le baccalauréat en restant dans l’établissement.

Le taux de mentions au baccalauréat est la proportion de bacheliers ayant obtenu une mention parmi ceux ayant passé le baccalauréat en 2018.