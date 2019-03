Bac : découvrez le classement 2019 des lycées de l'académie de Clermont-Ferrand

Auvergne, France

Dans trois mois, les terminales plancheront sur leurs épreuves du bac. Ce mercredi, le ministère de l'Éducation nationale publie comme chaque année le palmarès des lycées. Quel est le meilleur lycée de l'académie de Clermont-Ferrand ? Comment se classe votre établissement ? France Bleu a décrypté pour vous ce classement qui se fait sur le taux de réussite au baccalauréat pour l’ensemble des élèves de terminale. Un deuxième indicateur permet de comparer la qualité de l’accompagnement des élèves sur l'ensemble du cursus au lycée, c’est le taux d’accès 2nde-Bac : le pourcentage des élèves de seconde qui obtiennent le bac.

Neuf lycées obtiennent entre 98 et 100% de réussite au bac dans l'académie

Six lycées du Puy-de-Dôme, un dans l'Allier, un dans le Cantal et un en haute-Loire obtiennent plus de 98% de réussite au bac. Le lycée de la communication Saint-Géraud à Aurillac atteint même les 100% de réussite, pour 27 élèves. Suivent ensuite avec un taux de réussite brut de 99% au bac, Fénelon à Clermont-Ferrand, Valéry Larbaud à Cusset, Massillon à Clermont-Ferrand, Sainte-Marie à Riom et le lycée Sainte-Thècle à Chamalières.

Mais pour apprécier ce palmarès, il faut aussi scruter le taux d'accès de la seconde au bac, c'est à dire la capacité d'un établissement à accompagner ses élèves jusqu'au diplôme. A ce classement, la palme revient au lycée Monnet-Mermoz d'Aurillac (87%) devant trois autres établissements en Haute-Loire, Notre-dame du Château à Monistrol-sur-Loire, Simone Weil au Puy-en-Velay et La fayette à Brioude qui ont tous les trois un taux d'accès de la seconde au bac de 86%.

Les 10 meilleurs lycées d'enseignement général et technologique

Lycée de la communication Saint-Géraud à Aurillac, 100% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 80%

Lycée Fénelon à Clermont-Ferrand, 99% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 78%

Lycée Valéry Larbaud à Cusset, 99% de réussite au bas, taux d'accès de la seconde au bac 78%

Lycée Massillon à Clermont-Ferrand 99% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 74%

Lycée Sainte-Marie à Riom, 99% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac et 74%

Lycée Sainte-Thècle à Chamalières 99% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac et 73%

Lycée Notre-dame du Château à Monistrol-sur-Loire, 98% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac et 86%

Lycée Sévigné Saint-Louis à Issoire, 98% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac et 71%

Lycée Saint-Alyre à Clermont-Ferrand, 98% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac et 69%

Lycée la Chartreuse Paradis à Brives-Charensac, 97% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac et 75%

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous les informations concernant tous les lycées de l'académie avec plusieurs indicateurs, le taux de réussite au bac bien sûr, mais aussi le taux d'accès au bac depuis le 2nde qui permet de savoir quelles chances a un élève d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire.

Les lycées des filières générales et technologiques ▼

Pour trouver un établissement, taper le nom du lycée dans la recherche ci-dessous.

Même si ces indicateurs donnent une idée de ce qui attend les élèves dans les lycées, à la rentrée 2019-2020, la réforme des lycées va faire son office. Fini les filières traditionnelles, les élèves devront choisir des spécialités, une réforme contestée par de nombreux syndicats.

Le Top 10 des lycées professionnels de l'académie de Clermont-Ferrand

Du côté des lycées professionnels, tous les départements auvergnats ont au moins un de leurs établissements qui se classe dans le Top 10. Le lycée d'enseignement supérieur de Vichy arrive en tête avec 100% de réussite au bac (pour 11 élèves présents). Ensuite sept lycées ont entre 69 et 99% de taux de réussite ; le lycée les Cordeliers à Clermont-Ferrand, Anne-MArie Martel au Puy-en-Velay, Balise Pascal à Ambert, Saint-Alyre à Clermont-Ferrand, le lycée de Haute Auvergne de Saint-Flour, Anna Rodier à Clermont-Ferrand et le lycée de la communication Saint-Géraud à Aurillac.

Dans les lycées professionnels, une réforme est également en cours. Elle prévoit notamment que les élèves de 3e qui s'orientent vers le bac pro choisissent une "famille de métiers" pour la 2nde

Lycée d'enseignement supérieur de Vichy, 100% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 81%

Lycée les Cordeliers à Clermont-Ferrand, 99% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 85%

Lycée Anne-Marie Martel au Puy-en-Velay, 99% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 70%

Lycée Blaise Pascal à Ambert, 98% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 78%

Lycée Saint-Alyre à Clermont-Ferrand, 96% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 100%

Lycée de Haute Auvergne de Saint-Flour, 96% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 88%

Lycée Anna Rodier à Clermont-Ferrand, 96% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 73%

Lycée de la communication Saint-Géraud à Aurillac, 96% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 60%

Lycée Geneviève Vincent à Commentry, 95% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 87%

Lycée Paradis à Brives-Charensac, 95% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 82%

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous les informations concernant tous les lycées de l'académie avec plusieurs indicateurs, le taux de réussite au bac bien sûr, mais aussi le taux d'accès au bac depuis le 2nde qui permet de savoir quelles chances a un élève d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire.

Les lycées professionnels ▼

Pour trouver un établissement, taper le nom du lycée dans la recherche ci-dessous.

La méthodologie détaillée

Si les familles observent ces résultats pour savoir quel est "le meilleur lycée" de leur secteur, l'Education nationale utilise ces indicateurs pour "comprendre les facteurs de réussite des élèves en lien avec les établissements qui les accueillent".

Les spécialités par lycée : nouveau critère de choix

L'un des grands bouleversements de la rentrée 2019-2020 c'est la disparition des filières telles qu'elles existaient jusqu'ici. les élèves auront tous un tronc commun (Français, Histoire Géo, Enseignement scientifique, Langues Vivantes et Sport). Ils auront ensuite trois spécialités à choisir lors de leur entrée en première et deux lors de leur passage en terminale. Selon les établissements, les spécialités proposées seront donc différentes, ce qui peut influer dans le choix des élèves.