Bac : découvrez le classement 2019 des lycées de l'académie de Limoges

L'Éducation nationale publie ce mercredi son classement 2018 des lycées. France Bleu vous propose de découvrir le résultat de votre lycée ainsi que les dix meilleurs établissements dans l'académie de Limoges, suivant le taux de réussite au bac et la qualité de l'accompagnement des élèves.

Limousin, France

Comme chaque année, l'Éducation nationale publie le classement des lycées, une étude qui tient compte à la fois du taux de réussite au bac et des chances pour un élève de seconde d'accéder à ce diplôme dans un même établissement. La quasi-totalité des 4.000 établissements publics et privés de France ont été passés au crible, voici le palmarès dans l'académie de Limoges.

Top 10 de l'académie : six lycées haut-viennois, trois corréziens et un creusois

Dans l'académie de Limoges, si l'on prend en compte la réussite au bac dans les lycées d'enseignement général et technologique, le lycée général et technologique Jean Monnet de Limoges occupe la première marche du podium (100 %) suivi de près par le lycée Marguerite Bahuet à Brive avec 98% puis le lycée Edmond Perrier à Tulle (97%). La 4e place revient au lycée Saint-Jean à Limoges à égalité au lycée Jean-Baptiste Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche avec 96%. L'un des plus gros lycées de l'académie, Auguste Renoir à Limoges classe très bien avec 94 % de réussite.

Mais pour apprécier ce palmarès, il faut aussi scruter le taux d'accès de la seconde au bac, c'est à dire la capacité d'un établissement à accompagner ses élèves jusqu'au diplôme. A ce classement, la palme revient au lycée Auguste Renoir devant deux autres établissements également à Limoges ; Jean Monnet et Saint-Jean. Trois établissements ont des taux d'accès de la seconde au bac inférieur à 70%, le lycée Danton à Brive avec 66%, Eugène Jamot à Aubusson (65%) et Pierre Caraminot à Égletons (64%).

Le Top 10 des établissements d’enseignement général et technologique dans l'académie de Limoges

Lycée Jean Monnet à Limoges, 100% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 85%

Lycée Marguerite Bahuet à Brive, 98% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 82%

Lycée Edmond Perrier à Tulle, 97% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 83%

Lycée Saint-Jean à Limoges, 96% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 85%

Lycée Jean-Baptiste Darnet à Saint-Yrieix-la-Perche, 96% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 81%

Lycée Jean Favard à Guéret, 95% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 82%

Lycée Bossuet à Brive, 95% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 76%

Lycée Auguste Renoir à Limoges, 94% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 86%

Lycée Bernard Palissy, 94% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 80%

Lycée Léonard Limosin, 93% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 76%

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous les informations concernant tous les lycées de l'académie avec plusieurs indicateurs, le taux de réussite au bac bien sûr, mais aussi le taux d'accès au bac depuis le 2nde qui permet de savoir quelles chances a un élève d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire.

Les lycées des filières générales et technologiques ▼

Pour trouver un établissement, taper le nom du lycée dans la recherche ci-dessous.

Même si ces indicateurs donnent une idée de ce qui attend les élèves dans les lycées, à la rentrée 2019-2020, la réforme des lycées va faire son office. Fini les filières traditionnelles, les élèves devront choisir des spécialités, une réforme contestée par de nombreux syndicats.

Le Top 10 des lycées professionnels dans l'académie de Limoges

Lycée Saint-Jean à Limoges, 97% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 76%

Lycée Polaris formation à Limoges, 97% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 71%

Lycée Bort-Artense à Bort-les-Orgues, 97% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 67%

Lycée Suzanne Valandon à Limoges, 96% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 89%

Lycée Lavoisier à Brive, 92% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 81%

Lycée Pierre Caraminot à Égletons, 92% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 71%

Lycée Jean Jaurès à Aubusson, 90% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 73%

Lycée Louis Gaston Roussillat à Saint-Vaury, 90% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 68%

Lycée George Sand au Dorat, 89% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 93%

Lycée rené Cassin à Tulle, 89% de réussite au bac, taux d'accès de la seconde au bac 71%

Dans les lycées professionnels, une réforme est également en cours. Elle prévoit notamment que les élèves de 3e qui s'orientent vers le bac pro choisissent une "famille de métiers" pour la 2nde

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous les informations concernant tous les lycées de l'académie avec plusieurs indicateurs, le taux de réussite au bac bien sûr, mais aussi le taux d'accès au bac depuis le 2nde qui permet de savoir quelles chances a un élève d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire.

Les lycées professionnels ▼

Pour trouver un établissement, taper le nom du lycée dans la recherche ci-dessous.

La méthodologie détaillée

Si les familles observent ces résultats pour savoir quel est "le meilleur lycée" de leur secteur, l'Education nationale utilise ces indicateurs pour "comprendre les facteurs de réussite des élèves en lien avec les établissements qui les accueillent".

Les spécialités par lycée : nouveau critère de choix

L'un des grands bouleversements de la rentrée 2019-2020 c'est la disparition des filières telles qu'elles existaient jusqu'ici. les élèves auront tous un tronc commun (Français, Histoire Géo, Enseignement scientifique, Langues Vivantes et Sport). Ils auront ensuite trois spécialités à choisir lors de leur entrée en première et deux lors de leur passage en terminale. Selon les établissements, les spécialités proposées seront donc différentes, ce qui peut influer dans le choix des élèves.