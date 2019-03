Bac : découvrez le classement 2019 des lycées de l'académie de Toulouse

Comme chaque année, l'Éducation Nationale dévoile ses "indicateurs de résultats" de tous les lycées de France. Ces informations permettent de comparer le taux de réussite au bac des établissements, mais aussi l’accompagnement des élèves durant leur cursus lycéen, les chances pour un élève de seconde d'accéder à ce diplôme dans un même établissement, ou encore - nouveauté cette année - le taux de mentions des élèves.

Très scrutés par les familles à l'heure des portes ouvertes, ces indicateurs ont aussi pour objectif de permettre aux équipes éducatives "d'améliorer l'efficacité de leurs actions". Ils concernent l'ensemble des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels, publics et privés sous contrat.

Les résultats dans l'académie de Toulouse, lycée par lycée

Dans l'académie, huit établissements généraux et technologiques ont fait un sans-faute en 2018 avec 100% de réussite au bac. Et parmi eux, un seul n'est pas en Haute-Garonne : c'est le lycée St Joseph de Lectoure dans le Gers. Un seul est public : c'est le lycée Edmond Rostand de Bagnères-de-Luchon. Qui sont les six autres ? Il s'agit des lycées du Ferradou de Blagnac, ORT Maurice Grynfogel de Colomiers, de l'Annonciation à Seilh, et de trois lycées toulousains : le Caousou, Emilie de Rodat et Ste-Marie des Champs.

Découvrez le classement des lycées d'enseignement général et technologique de l'académie de Toulouse, en Ariège, dans l'Aveyron, le Gers, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, le Lot, le Tarn, le Tarn-et-Garonne. Vous pouvez chercher par ville, département, ou nom d'établissement.

Le classement des lycées professionnels

Du côté des bacs pros, neuf lycées ont fait décrocher leur diplôme à tous leurs élèves. Il s'agit d'établissements plutôt petits (entre 10 et 88 élèves). Deux sont publics : les lycées Maréchal Lannes de Lectoure et le lycée Alain Fournier de Mirande. Le lycée professionnel Airbus de Toulouse (le plus gros, avec 88 élèves) affiche également des résultats impressionnants avec non seulement 100% de réussite au bac, mais également 94% de mention, et un taux d'accompagnement de la seconde au bac de 94%.

Deux écoles de coiffure Skhole d'Art affichent également 100% de réussite : celle de Montauban et celle de Toulouse. Où sont les quatre autres ? Cahors (St-Etienne), Figeac (Jeanne d'Arc), Toulouse (Emilie de Rodat) et Auch (Oratoire Ste-Marie).

Pour le reste, vous pouvez découvrir les "indicateurs de résultats" des lycées professionnels de l'académie de Toulouse.

Comprendre les "indicateurs de résultats" des lycées

Taux de réussite au bac, travail d'accompagnement des lycées jusqu'à l'obtention du diplôme, taux de mentions... le ministère de l'Education nationale explique en vidéo les différents critères qui alimentent ces tableaux.

Les établissements proposeront des "spécialités"

Nouveauté cette année... Parmi les autres critères possibles pour choisir son lycée, les établissements proposeront des "spécialités" dès la rentrée prochaine. C'est la conséquence de la réforme du baccalauréat, qui voit les séries littéraire (L), économique et social (ES) et scientifique (S) dans la voie générale supprimées. A partir de la rentrée 2019, les élèves choisiront trois matières principales (dites "spécialités") en classe de Première, ramenées à deux en Terminale. Ils suivront aussi un enseignement en tronc commun, et des options s'ils le souhaitent. Selon les établissements, les spécialités proposées seront donc différentes.