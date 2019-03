Bac : découvrez le classement 2019 des lycées de Picardie

Les indicateurs de résultats des lycées sont publiés ce mercredi par le ministère de l'Education nationale. Découvrez le classement pour l'académie d'Amiens, dans les établissements de la Somme, l'Oise et l'Aisne.

Amiens, France

Quel est le "meilleur" lycée de l'académie d'Amiens ? Comment est classé votre lycée ? L'Education nationale publie ce mercredi les indicateurs de résultats des lycées. On y retrouve en détail le taux de réussite au bac 2018, taux de mentions et taux d'accès de la 2nde au bac des établissements de chaque académie (voir plus bas les critères retenus par le ministère).

Les résultats dans l'académie d'Amiens, lycée par lycée

Découvrez le classement des lycées d'enseignement général et technologique de l'académie d'Amiens, dans la Somme, l'Oise et l'Aisne. Vous pouvez chercher dans ce tableau par ville, département, ou nom d'établissement.

Outre ces indicateurs de résultats des lycées, les familles seront aussi attentives aux effets de la réforme des lycées sur chaque établissement. Bye bye les filières L, S et ES : les élèves doivent s'orienter selon plusieurs spécialités et elles ne sont pas toutes offertes dans tous les lycées de l'académie d'Amiens. Selon certains syndicats enseignants, la carte des spécialités à choisir va "fermer des portes à certains élèves en particulier dans les lycées ruraux."

Les taux de réussite au bac les plus élevés dans la Somme et l'Oise

Somme

Lycée Sainte-Famille, Amiens (100%) Lycée Sacré Cœur, Amiens (99%) Lycée Saint-Riquier, Amiens (98%) Lycéen Montalembert, Doullens (97%) Lycée La Providence, Amiens (96%)

.

Oise

Lycée Saint-Esprit, Beauvais (100%) Lycée Saint-Dominique, Mortefontaine (100%) Lycéen Jean-Paul II, Compiègne (98%) Lycée Saint-Vincent, Senlis (98%) Lycée Saint Vincent-de-Paul, Beauvais (97%)

.

Dans les lycées professionnels

Les lycées professionnels sont aussi en pleine réforme. Pour la rentrée 2019-2020, les élèves de 3e qui s'orientent vers le bac pro choisissent une "famille de métiers" pour la 2nde. Découvrez le classement des lycées d'enseignement professionnel dans l'académie d'Amiens, en fonction des résultats au bac 2018.

Si les familles observent ces résultats pour savoir quel est "le meilleur lycée" de leur secteur, l'Education nationale utilise ces indicateurs pour "comprendre les facteurs de réussite des élèves en lien avec les établissements qui les accueillent".