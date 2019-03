Bac : découvrez le classement 2019 des lycées en Franche-Comté

Franche-Comté, France

Taux de réussite au bac, mentions, taux d'accès à l'examen... Les indicateurs de résultats des lycées sont publiés ce mercredi par le ministère de l'éducation nationale. Des critères scrutés par les familles qui permettent de connaître les "meilleurs" établissements et ceux qui accompagnent au mieux leurs élèves vers le baccalauréat. Les indicateurs doivent aussi permettre aux équipes éducatives d'améliorer leur action.

Voici le classement dans l'académie de Besançon, qui comprend le Doubs, le Territoire de Belfort, la Haute-Saône et le Jura.

Les meilleurs résultats dans les départements de Franche-Comté

Outre le taux de réussite et le taux de mention, nous avons aussi observé le taux d’accès au baccalauréat depuis la seconde, c'est-à-dire la probabilité qu’un élève de seconde obtienne le bac à l'issue d'une scolarité entière dans le lycée, quel que soit le nombre d'années nécessaire. Cet indicateur reflète la volonté d'accompagner au mieux tous les élèves vers l'examen. Autre critère, les valeurs ajoutées : il s'agit de tenir compte du profil scolaire et socioprofessionnel des élèves d'un lycée pour voir ce que l'établissement a "ajouté" à leur niveau initial. Dans ses commentaires, le ministère explique : "Si la valeur ajoutée est positive, le lycée réussit mieux que les lycées comparables ; si elle est négative, le lycée réussit moins bien".

Les lycées du Doubs

Pour le taux de réussite, c'est le lycée Les Augustins de Pontarlier qui est le mieux placé avec un quasi sans-faute (99%), suivi de deux établissements bisontins : Notre-Dame Saint-Jean (98%) et Saint-Paul (97%).

Pour le taux d’accès au bac depuis la seconde, c'est le lycée Claude Nicolas Ledoux à Besançon qui est le meilleur (85%), suivi des Augustins (84%). Les lycées Germain Tillion à Montbéliard et Xavier Marmier à Pontarlier sont ex aequo avec 83%.

Le meilleur taux de mention dans les lycées du Doubs s'élève à 76% et se trouve aux Augustins. Ce lycée privé de Pontarlier se démarque aussi par sa valeur ajoutée dans les trois critères retenus, notamment mention et taux d’accès (7).

Les lycées de Haute-Saône

Pour le taux de réussite, on trouve sur le podium Les Haberges à Vesoul (93%), puis Georges Colomb à Lure (92%) et Augustin Cournot à Gray (89%). En ce qui concerne le taux d’accès depuis la seconde, Les Haberges et Augustin Cournot sont ex aequo avec 83%. Vient ensuite le lycée Lumière à Luxeuil (81%).

En ce qui concerne le taux de mention, seuls deux établissements atteignent ou dépassent les 50% : Georges Colomb à Lure (51%) et Louis Aragon à Héricourt (50%).

Les lycées du Territoire de Belfort

Dans le Territoire de Belfort, un établissement occupe la première place, tous critères confondus, c'est le lycée Sainte-Marie de Belfort. Son taux de réussite s'élève à 97%, son taux d’accès depuis la seconde à 85% et il obtient aussi le meilleur taux de mention avec 68%. C'est le seul établissement à afficher une valeur ajoutée positive (3) pour le taux d’accès au bac.

Sur la deuxième marche du podium, un autre lycée belfortain, Condorcet, avec un taux de réussite de 93%, un taux d'accès de 80% et un taux de mention de 54%.

Les lycées du Jura

Le lycée général technologique Hyacinthe Friant de Poligny se démarque avec un taux de réussite de 99% (et une valeur ajoutée de 3), un taux d’accès de 84% (valeur ajoutée : 6) et un taux de mention de 63% (valeur ajoutée : 6).

Pour le taux de réussite, dans le Jura, deux lycées d'enseignement général et technologique sont ex aequo sur la deuxième marche du podium : Paul-Emile Victor à Champagnole et Victor Bérard à Morez (94%). Pour le taux d’accès, le lycée Pré Saint-Sauveur de Saint-Claude se distingue à la fois par le meilleur score (86%) et une valeur ajoutée de 8 .

La méthodologie détaillée

Le ministère de l'éducation détaille en vidéo les critères mis en oeuvre : taux de réussite, taux d'accès au bac, taux de mention et le calcul de la valeur ajoutée des établissements.

Les spécialités par lycée : nouveau critère de choix

L'un des grands bouleversements de la rentrée 2019-2020 c'est la disparition des filières telles qu'elles existaient jusqu'ici. les élèves auront tous un tronc commun (Français, Histoire Géo, Enseignement scientifique, Langues Vivantes et Sport). Ils auront ensuite 3 spécialités à choisir lors de leur entrée en première et 2 lors de leur passage en terminale. Selon les établissements, les spécialités proposées seront donc différentes, ce qui peut influer dans le choix des élèves.