Bac : découvrez le classement 2019 des lycées en Lorraine

Le ministère de l'Education nationale publie ce mercredi ses indicateurs de résultats des lycées. Taux de réussite, taux d'accès au baccalauréat ou encore les mentions y sont compilés.Retrouvez les résultats pour la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges.

Lorraine, France

Taux de réussite au bac, mentions, taux d'accès à l'examen depuis la classe de seconde... Les indicateurs de résultats des lycées sont publiés ce mercredi par le ministère de l'éducation nationale. Des critères scrutés par les familles qui permettent de connaître les "meilleurs" établissements et ceux qui accompagnent au mieux leurs élèves vers le baccalauréat.

Voici le classement dans l'académie de Metz-Nancy

Au delà du taux de réussite et du taux de mention, un autre indicateur permet de se faire une idée des établissements qui accompagneront le mieux les futurs élèves. Le taux d’accès au baccalauréat depuis la seconde, c'est-à-dire la probabilité qu’un élève de seconde obtienne le bac à l'issue d'une scolarité entière dans le lycée, quel que soit le nombre d'années nécessaire.

Autre critère, les valeurs ajoutées : il s'agit de tenir compte du profil scolaire et socioprofessionnel des élèves d'un lycée pour voir ce que l'établissement a "ajouté" à leur niveau initial. Dans ses commentaires, le ministère explique : "Si la valeur ajoutée est positive, le lycée réussit mieux que les lycées comparables ; si elle est négative, le lycée réussit moins bien".

Les taux de réussite les plus élevés par département

Meuse

Le lycée privé Ste Anne de Verdun (93%)

Le lycée Jean-Auguste Marguerite de Verdun (88%)

Le lycée Raymond Poincaré de Bar-Le-Duc (88%)

Mais c'est au lycée public Raymond Poincaré de Bar Le Duc, qu'un élève entré en classe de seconde a le plus de chance d'arriver jusqu'au bac. Le taux d'accès au bac depuis la classe de seconde est de 90%.

Meurthe et Moselle

Le lycée privé de Jarville la Malgrange (100%)

le lycée privé Saint Léon IX à Nancy (100%)

Le lycée privé des récollets à Longwy (96%)

Le lycée public Jean Zay à Jarny (96%)

Le lycée public Majorelle à Toul (94%)

Le lycée public Stanislas à Villers les Nancy (94%)

le lycée public Henry Poincaré à Nancy (94%)

Le lycée de Jarville la Malgrange est aussi celui qui a la meilleure capacité à emmener les élèves de seconde jusqu’au baccalauréat, avec un taux d’accès de la seconde au bac de 88%. Trois lycées public ont aussi un taux d’accès au bac de 87%, le lycée Majorelle de Toul, le lycée Poincaré à Nancy et le lycée Jeanne d’Arc de Nancy.

En Moselle

Le lycée privé Pierre Chanel de Thionville (100%)

Le lycée privé Notre Dame de la Providence de Thionville (99%)

Le lycée privé Jean XXIII de Montigny les Metz (99%)

Le lycée privé de la Salle à Metz (98%)

Le lycée hôtelier Raymond Mendon (98%)

Le premier lycée public est à 98% de taux de réussite : c’est le lycée hôtelier Jean Mendon. Dans l’enseignement général, le lycée Louis Vincent de Metz affiche un taux de réussite de 96%.

Le lycée privé Ste Chrétienne de St Avold affiche un taux d’accès de la seconde au baccalauréat de 90%. Le lycée Julie d’Aubie de Rombas est juste derrière avec 89%.

Dans les Vosges

Le lycée public J-B Siméon Chardin de Gérardmer (100%)

Le lycée privé Beaujardin de St Dié des Vosges (98%)

Le lycée public Georges Beaumont de St Dié des Vosges (97%)

Le lycée public Pierre Mendes France d’Épinal (96%)

Le lycée public Claude Gellée d’Epinal (96%)

C'est au lycée Jean Lurchat de Bruyères, Jules Ferry de St Dié des Vosges et au lycée Pierre et Marie Curie de Neufchateau que le taux d'accès au bac depuis la seconde est le plus important.

Les spécialités par lycée : nouveau critère de choix

L'un des grands bouleversements de la rentrée 2019-2020 c'est la disparition des filières telles qu'elles existaient jusqu'ici. les élèves auront tous un tronc commun (Français, Histoire Géo, Enseignement scientifique, Langues Vivantes et Sport). Ils auront ensuite 3 spécialités à choisir lors de leur entrée en première et 2 lors de leur passage en terminale. Selon les établissements, les spécialités proposées seront donc différentes, ce qui peut influer dans le choix des élèves.