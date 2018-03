Franche-Comté, France

L'ensemble des lycées de Franche-Comté figure dans ce palmarès compilé dans un document : les indicateurs de résultat des lycées. Il concerne tous les lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels, qu'ils soient publics ou privés sous contrat.

Dans le Doubs, le lycée Les Augustins à Pontarlier arrive en tête du classement, si l'on considère le taux de réussite au bac, avec 99%. Dans le palmarès précédent, il était déjà le premier du département en ce qui concerne le taux de réussite au bac. Cette année, c'est 99 % de succès à l'examen pour les élèves de terminale, mais surtout 73 % de bac avec mentions... C'est, en gros, 10 à 15 points de plus que les meilleurs établissements de la région. Deuxième, le lycée Saint-Paul de Besançon, autre établissement du Doubs, est juste derrière, avec 98% de taux de réussite.

Dans le Jura, deux établissements arrivent en tête de ce palmarès : le lycée général et technologique Victor Berard de Morez et le lycée Hyacinthe Friant de Poligny, qui affichent des taux de réussite de 97 %.

Dans le Territoire de Belfort, le lycée Sainte Marie de Belfort est à 97% de taux de réussite au bac.

Le lycée Les Haberges de Vesoul en Haute-Saône est à 96% de taux de réussite au baccalauréat.

Le top 5 en Franche-Comté

Les cinq meilleurs lycées selon le taux de réussite, dans les filières générales et technologiques.

Le taux de réussite ne fait pas tout

Au delà du taux de réussite au baccalauréat, d'autres données permettent de se faire une idée des lycées qui accompagnent le mieux les élèves. Le taux d'accès au baccalauréat indique, par exemple, la probabilité qu'un élève entré dans l'établissement décroche son bac en poursuivant toute sa scolarité dans le même lycée, y compris en redoublant. Cela permet de mettre en lumière la capacité ou la volonté des établissements de garder leurs élèves jusqu'à ce qu'ils obtiennent leur baccalauréat.

Les lycées qui ont les meilleurs taux de réussite ont quelquefois des taux d'accès au baccalauréat plus bas que d'autres établissements. Seuls 80 % des élèves entrés en classe de seconde au lycée La Providence à Pontarlier font l'intégralité de leur scolarité dans l'établissement et y décrochent au final leur baccalauréat. Si l'on considère ce critère, le plus performant c'est le lycée général et technologique Claude Nicolas Ledoux de Besançon qui affiche un taux d'accès de 91 % de la seconde jusqu'au baccalauréat. Le lycée Les Haberges de Vesoul est à 90%.

Si l'on retient le critère du taux d'accès depuis la seconde, le bon dernier de ce classement est le lycée Notre-Dame des Anges de Belfort où seuls 61% des élèves entrés en seconde finissent par décrocher le diplôme, après une scolarité passée dans l'établissement.

On trouve enfin les taux de mention au bac, c'est à dire la proportion des élèves qui décrochent une mention parmi tous ceux qui ont passé l'examen. Le lycée Les Augustins de Pontarlier permet ainsi à 73% de ses élèves de décrocher une mention.