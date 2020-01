Bac : des épreuves reportées à Saint-Étienne et Chazelles-sur-Lyon

Saint-Étienne, France

Djibril est en première STMG, sciences et technologies du management et de la gestion, au lycée Honoré d'Urfé de Saint-Étienne. Il aurait du passer une épreuve de mathématiques. Mais elle n'a pas pu se tenir : "les profs, ils étaient grévistes avec nous. Donc on a fait un blocus au lycée. Certains profs, ils ont fait quand même les E3C donc on est tous rentrés dans le lycée. Certains ont fait... "un bordel". On est rentrés dans les couloirs. Certains, ils criaient. D'autres tapaient sur les portes pour qu'ils annulent les E3C et ça a réussi".

L'épreuve est reportée et non annulée. Mais ce n'est peut-être pas terminé selon Jihane, élève en première générale. Elle doit passer une épreuve de langues mercredi et d'histoire-géo jeudi. Mais elle ne se sent pas prête. "c'est très mal organisé, tout le monde est stressé, on est stressés autant que les profs. Même les profs ne savent pas comment ça va se passer. On n'a aucune indication sur rien. On est perdus. Et mercredi, je pense bloquer. On n'est pas prêts. Encore, on les aurait eus en fin d'année ça passerait mieux mais là on vient à peine de finir le premier trimestre... Non. On va bloquer les épreuves".

Pour le moment aucune date n'a été fixée pour reprogrammer les épreuves qui n'ont pas pu se tenir. Au lycée Les Horizons de Chazelles-sur-Lyon des épreuves du bac ont également été reportées ce lundi.