Les résultats du baccalauréat sont tombés. 12 des 15 lycéens Diwan qui avaient répondu en breton à leur épreuve de mathématiques décrochent leur diplôme. Deux d'entre eux devront repasser certaines épreuves et un autre est recalé.

Bretagne, France

Jour de vérité pour les 15 lycéens de Diwan qui ont répondu en breton à leur épreuve de mathématiques. Ce matin, le couperet est tombé. L'un d'entre eux est recalé et devra repasser son diplôme l'année prochaine. Deux autres lycéens peuvent encore espérer obtenir leur diplôme. Les 12 autres obtiennent leur sésame pour les études supérieures.

Des notes de mathématiques surprenantes

Les notes obtenus en mathématiques surprennent d'ailleurs ce matin les premiers intéressés. L'un des lycéens a obtenu la note de 17/20 ! "Pour nous tous ça correspond globalement aux notes de maths que l'on avait tout au long de l'année, commente Zan Michat. "Moi j'ai obtenu 14/20 donc c'est quand en dessous de ma moyenne", précise Aziliz Boistuaud. Reste à savoir dans quelles conditions ont été corrigées cet examen. "Là on ne sait pas encore, cela a sans doute été corrigé par des bretonnants ou par des correcteurs qui ont fait l'effort de traduire nos copies."

"Certains correcteurs ont désobéi au rectorat", Ismaël Morvan

"Certains correcteurs ont forcément désobéi au rectorat, estime quant à lui Ismaël Morvan. "On va demander nos copies pour s'assurer qu'on a été corrigés dans de bonnes conditions." Les lycéens et leurs soutiens ont par ailleurs déjà prévu de manifester ce samedi, à 11h devant la Préfecture de Quimper et à 12h à Carhaix.

A lire en complément / Bac en breton : comment cela se passe-t-il ailleurs ?

Une revendication "logique"

Depuis plusieurs jours les associations et politiques multiplient les communiqués pour annoncer leur soutien aux bacheliers du lycée Diwan. Pour les jeunes de Diwan, il paraît "logique" de pouvoir passer leur épreuve de mathématiques en breton après une scolarité entière dans cette langue. Selon les élèves des écoles immersives bretonnes il est "discriminatoire" de leur interdire ce qui vaut déjà réalité au pays Basque.

Mont pelloc'h ganti / Bak e brezhoneg : soutenn a reont liseidi Diwan