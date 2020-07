En Savoie et Haute-Savoie, seulement 19 candidats n'ont pas décroché leur bac général avant les oraux qui démarrent mercredi. Un taux de réussite historique de plus de 95%. Cette année, l'examen a pris la forme d'un contrôle continu en raison de la pandémie de coronavirus.

Bac : en Savoie et Haute-Savoie, seulement 19 candidats recalés en filière générale

Cinq recalés seulement au bac général en Savoie, quatorze en Haute-Savoie, avant les oraux de rattrapage qui démarrent mercredi. Comme partout en France, le taux de réussite du Bac 2020 en pays de Savoie a battu des records. La tendance est similaire pour le bac technologique et professionnel. Cette année, l'examen a pris la forme d'un contrôle continu en raison de la pandémie de coronavirus.

Plus de 95% de réussite

En Savoie, le taux de réussite en filière générale est de 95,6% selon le rectorat de Grenoble, en hausse de 10,9 points par rapport à l'an dernier. Seulement 100 des 2389 candidats devront passer par la case oral en 2020.

Tableau du nombre de candidats admis ou recalés au baccalauréat 2020 en Savoie. © Radio France - Rectorat de Grenoble

Du coté de la Haute-Savoie, le taux de réussite est à peine moins élevé, 95% des candidats ont obtenu le baccalauréat dès la fin des premières épreuves. Un taux supérieur de 10 points par rapport à 2019. Ce sont cette fois 216 lycéens sur 4598 au total, qui tenteront de l'obtenir lors des oraux.

Tableau du nombre de candidats admis ou raclés au baccalauréat 2020 en Haute-Savoie. © Radio France - Rectorat de Grenoble

Bac Technologique et Professionnel

En Savoie, le taux de réussite dans la filière technologique du baccalauréat est de 91,6% en 2020. Six candidats sur 807 ont été refusés, 739 ont été admis et 62 iront à l'oral. En Haute-Savoie, sur les 1771 candidats, 1602 ont décroché leur diplôme, 19 ont échoué et 150 auront une deuxième chance à l'oral, portant le taux de réussite à 90,5%.

Records battus aussi chez les candidats au bac pro. En Savoie, le taux de réussite est de 87,5%, il monte à 90,9% en Haute-Savoie.