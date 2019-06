Bac : l'appel à la grève vu du lycée Stéphane Hessel de Toulouse

Toulouse, France

Le premier syndicat chez les enseignants du second degré, le SNES FSU de Toulouse, publie ce mercredi un communiqué dans lequel il renouvelle son appel à la grève de la surveillance le 1er jour du bac, le jour de la philo. La menace brandie la semaine dernière au niveau national par une intersyndicale, composée également du SNALC, de FO, de la CGT et du collectifs les Stylos Rouges, se confirme.

"Ce n'est pas une action anodine"

Les syndicats demandent le retrait de la réforme du lycée, le retrait de la loi Blanquer sur l'école de la confiance, mais aussi des revalorisations salariales. Pour Frédéric Borras qui est professeur d'histoire géo au lycée Stéphane Hessel de Toulouse et membre du SNES, "ce n'est pas une action anodine, on prépare nos élèves toute l'année au bac et on ne tient pas à en arriver là. Si c'est le cas c'est à cause de la rigidité du gouvernement" explique-t-il.

Dans ce lycée situé quartier Jolimont à Toulouse, un vote consultatif a été organisé fin mai par des représentants syndicaux sur la question : "Etes-vous favorable au principe d'une grève le 1er jour du bac ?" Ils avaient obtenu 60 oui sur 137 votants. Et depuis, la mobilisation n'est pas retombée estime Frédéric Borras: "aujourd'hui, celui qui met en danger le bac c'est lui [le ministre] puisque les élèves vont passer cette année et l'année prochaine la dernière mouture du bac comme diplôme national. Après il y aura un bac à la carte. Aujourd'hui qu'on ait le bac à Toulouse ou à Brest c'est pareil, demain il pourra y avoir des différences entre le lycée Stéphane Hessel et le lycée Toulouse-Lautrec de Toulouse par exemple."

Les enseignants assurent qu'ils sont prêts à lever leur menace de grève si le ministère reprend le dialogue. Jean-Michel Blanquer disait clairement la semaine dernière que "sa porte restait ouverte" notamment sur la question de la rémunération des professeurs.

"Tout se passera normalement"

Le problème, c'est que pendant ce temps-là, les élèves de Terminale commencent à se poser des questions sur l'épreuve de philo. C'est le cas d'Elsa, élève au lycée Stéphane Hessel qui prépare un bac STL.

Cela me stresse beaucoup car on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce qu'ils décalent la philo ? On ne sait rien - Elsa, candidate au bac

Un autre élève Jean Baptise, qui passe le bac S, dit comprendre le mouvement des professeurs car "cela nous concerne", mais il ne voit pas "comment certaines épreuves du bac pourraient ne pas avoir lieu". Sur ce point , le ministre Jean-Michel Blanquer était affirmatif la semaine dernière : " le 17 juin les choses se passeront normalement pour tous les élèves. Nous nous organiserons pour que tout se passe comme il faut. Il ne faut pas qu'il y ait d’inquiétude sur cette question".

Au rectorat de Toulouse, on précise que chaque centre d'examen prévoit assez de personnel avec un renfort de vacataires pour que tout se passe normalement. Mais cet appel à la grève fait quand même office de caillou dans la chaussure.