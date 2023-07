BAC : les Alpes-Maritimes font mieux que la moyenne nationale

20 823 candidats se sont présentés à la session de juin 2023 tous baccalauréats confondus dans l’académie de Nice. 59 % en voie générale, 18 % en séries technologiques et 23 % en voie professionnelle. Et après les résultats ce mardi matin, le taux de réussite est plus élevé au sein de l'académie de Nice que dans le reste du pays.

"Le taux d’admis à l’issue du premier groupe tous baccalauréats confondus atteint 86,4 % contre 84,9 % pour le national."

Dans le détail, 91% des bacheliers des filières générales sont reçus, 81,8% pour les séries technologiques et 78,5% pour le baccalauréat professionnel.

Détail des chiffres azuréens

Le rectorat de Nice réunissant les chiffres du Var et des Alpes-Maritimes, il faut différencier les deux. 86 % pour les Alpes-Maritimes avec 9 649 candidats reçus et 87,2 % pour le Var avec 8 239 candidats reçus.

Les mentions

193 élèves azuréens ont reçus la mention "Très Bien avec félicitations du jury" et 1 141 ont reçus la mention "Très Bien".

Rattrapage

Pour ceux qui ont entre 8 et 20 de moyenne aux épreuves, il faudra passer par la case rattrapage. Ce sont 1 568 candidats qui pourront se présenter au second groupe d’épreuves mercredi 5, jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2023.