Bac Pro : ''Nous sommes les oubliés de Blanquer'' disent les terminales de Jean-Moulin à Béziers

Comme dans de nombreuses villes en France, les lycéens de Béziers se disent inquiets du maintien de l'examen du baccalauréat en juin prochain. Ceux de la filière professionnelle le sont encore plus. Les épreuves sont toutes maintenues. Ce qui n'est pas le cas pour les terminales du bac général et technologique qui n'auront qu'une épreuve écrite de philosophie et un grand oral. C'est pour l'instant ce qui est prévu. C'est en revanche le flou, le plus complet pour les jeunes passant l'examen du bac Pro.

C'est pour cette raison que ce mardi, ils ont tenté de bloquer à 10h l'entrée du lycée Jean Moulin Béziers. Des caddies de supermarché avaient été dissimulés dans des rues adjacentes, mais le personnel de l'établissement et le proviseur en personne sont allés les enlever pour éviter que cette mobilisation ne prenne de l'ampleur. L'établissement Jean-Moulin de Béziers est le troisième plus grand lycée de France avec 2.700 élèves.

"Pourquoi les élèves de la filière générale ne passent que de rares épreuves ? Est-il logique qu'en bac pro, elles soient toutes maintenues ? Vous trouvez cela normal ?"

Finalement, seulement une vingtaine de jeunes se sont mobilisés ce mardi, en silence, sans pancarte, avant de retourner en cours. Cependant, cette faible mobilisation traduit un véritable malaise chez certains d'entre eux.

"Nous sommes les oubliés de Jean-Michel Blanquer. Quand le ministre s'exprime, il ne parle que du bac général. Avons-nous moins de valeur parce que nous sommes en bac pro lâche Arthur ? C'est déplorable !"

Nous sommes en retard dans tous les cours

Le personnel du lycée Jean Moulin de Béziers met à l'abri une cinquantaine de caddies cachés par des lycéens © Radio France - Stéfane Pocher

"C'est une injustice, ajoute Lucas et Victor", élèves de terminale section cuisine et électricité.

''Nous devons passer toutes les épreuves du bac professionnel alors qu'une bonne partie de nos cours ont été réalisés en distanciel. Nous n'avons pas et nous ne pourrons pas terminer les programmes'' dit Mathieu.

"Nous ne sommes pas dans les meilleures conditions pour passer les épreuves."

Les élèves de terminales espéraient être plus nombreux ce mardi matin devant les grilles de leur établissement. L'appel lancé sur les réseaux avait reçu la veille un écho favorable. ''On s’attendait à beaucoup plus de monde. L’inquiétude est réelle'' dit Antoine. D'autres actions ne sont pas exclues dans les prochains jours.

L'an passé, les terminales ont eu plus de temps pour préparer le bac, et ils n'ont pas passer les épreuves en présentiel à cause de la pandémie

82 % de la note finale du bac général est en contrôle continu

Les 18 % restants concernent le grand oral et l’épreuve écrite de philo. Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer s'est dit "ouvert à des aménagements possibles" pour l'édition 2021 du baccalauréat, sans toutefois passer au "contrôle continu intégral. Sur les modalités, on va encore évoluer pour que ce soit le plus favorable possible pour les élèves", a-t-il ajouté sur Europe 1.

Des voix s'élèvent depuis plusieurs semaines pour réclamer l'annulation de ces deux épreuves (bac général). Les syndicats d'enseignants ont également fait part de leur inquiétude ces dernières semaines quant au maintien des examens.

"J’ai souvent dit : 'on ne passe pas le baccalauréat pour le bac lui-même, mais pour ce que ça va permettre de réussir ensuite'. Il faut entraîner les élèves à des choses positives pour eux : bien écrire en philosophie, être capable de s’exprimer à l’oral…", rajoute le ministre de l’Éducation nationale.