Bac : "rien n'a été épargné aux lycéens", regrette la secrétaire nationale du SNES-FSU, professeure à Rouen

Les élèves de Terminale débutent, ce mercredi 11 mai, les épreuves de spécialité du Baccalauréat, dans un contexte très difficile selon Claire Guéville, Secrétaire national du syndicat SNES-FSU et professeure à Sotteville-lès-Rouen, entre la réforme et la pandémie.

"Ils n'ont pas été gâtés, ces deux dernières années ils ont subi les confinements, les cours perturbés et la réforme du Bac s'est abattue sur eux", regrette Claire Guéville, Secrétaire national du syndicat SNES-FSU et professeure d'histoire-géographiue à Sotteville-lès-Rouen, qui "souhaite bonne chance" à ses élèves du lycée Marcel Sembat. Elle était l'invité de France bleu Normandie, ce mercredi 11 mai, à l'occasion du début des épreuves de spécialités.

Ils ont besoin de soutien, d'énergie, parce que ces dernières années, ces derniers mois ont été compliqués

L'étalement des épreuves du Bac entre ces épreuves de spécialité (32% de la note finale), le contrôle continu (40%), les épreuves anticipées en première (10%), puis le Grand Oral en juin, la syndicaliste n'y est pas favorable. "On se retrouve à devoir organiser une sorte d'évaluation permanente des élèves, dit-elle. Elle est tellement permanente, qu'il n'y a plus beaucoup de place pour les apprentissages."

"On a l'impression que tout le système éducatif a explosé avec Jean-Michel Blanquer, poursuit la professeure rouennaise. Il a dispersé l'école façon puzzle, on est perdu, il y a vraiment beaucoup de souffrance du côté des élèves, des familles et des personnels de l'éducation nationale."