Baccalauréat 2017 : 4.622 Berrichons passent les épreuves

Les épreuves du baccalauréat comment jeudi 15 juin. 4.622 élèves sont inscrits cette année. Les résultats seront dévoilés le mercredi 5 juillet.

C'est le début du baccalauréat, version 2017. 4.622 élèves sont concernés en Berry, toutes filières confondues. Les épreuves écrites vont se dérouler pendant une semaine. Comme chaque année, les élèves des filières générales et technologiques commencent par la philosophie, jeudi 15 juin. Le lendemain, ce sera "histoire-géographie" pour presque tout le monde. Lundi, les candidats commenceront leur semaine d'examen par les langues.

89% de réussite dans l'académie en 2016

En Berry, un peu plus de 4.600 élèves passent un bac général (série S - scientifique, ES - économique et social, ou L - littéraire), environ 840 jeunes vont tenter de décrocher un bac technologique, et presque 1.380 candidats passent les épreuves d'un baccalauréat professionnel. Dans notre académie, celle d'Orléans-Tours, le plus jeune candidat a 15 ans, et le plus vieux a 57 ans.

Pour tout le monde, il faudra attendre le mercredi 5 juillet pour connaître les résultats. L'an dernier, le taux de réussite au bac dans l'Indre était de 87.8% et de 87,9% dans le Cher. La moyenne nationale était de 88,5%, en 2016.