Baccalauréat 2017 : 91 % de réussite dans l'Académie de Limoges

Le taux de réussite définitif au bac 2017 (général et technologique) est de 91 % dans l'Académie de Limoges contre 91,4 % au plan national. Il est en baisse infime par rapport à l'année dernière ( - 0,1 point). Dans les bacs généraux, la série S obtient le meilleur résultat avec 93,9 %.

Le cru 2017 du baccalauréat (général et technologique) affiche un taux de réussite quasiment stable dans l'Académie de Limoges : 91 %. Il était de 91,1 % en 2016. Cette année, le taux de réussite national est de 91,4 %. 4260 candidats ont obtenu leur bac dans l'Académie.

Dans les séries générales, la série S obtient le meilleur résultat avec 93,4 % de réussite, suivie de la série L (90 %) et de la série ES (88,2 %). Toutes séries confondues, on compte 13,6 % de mentions "Très Bien", et là encore c'est la série S qui en affiche le plus (près d'1 bachelier sur 5).

Dans les séries technologiques, la série STD2A obtient 100 % de réussite. Les 35 candidats ont obtenu leur diplôme, dont 4 ont décroché la mention "Très Bien".