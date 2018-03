Normandie, France

Quels sont les meilleurs lycées en Seine-Maritime et dans l'Eure ? L'Education nationale dévoile ce mercredi 21 mars 2018 son "classement" des meilleurs lycées de France (lire par ailleurs le classement des lycées de la Manche et les lycées du Calvados et de l'Orne). Si l'on compare le taux de réussite au bac de chaque lycée en juin 2017, les établissements qui figurent au tableau d'honneur de l'académie de Rouen sont les lycées Jeanne d'Arc - Saint Anselme de Bernay, Pierre de Coubertin à Bolbec, La Providence au Mesnil-Esnard et La Providence (!) à Dieppe. Côté lycées professionnels, les lycées Sainte-Agnès à Vernon, Saint-Ouen à Saint-Germain Village et Georges Baptiste à Canteleu sont les meilleurs de l'académie de Rouen.

Quel travail pédagogique ?

Il faut préciser que rares sont les établissements cités plus haut qui ont présenté plus de 100 élèves au bac en juin 2017. On peut imaginer que les élèves avancent mieux dans des établissements où l'on peut mener un suivi très personnalisé. D'ailleurs, au-delà de ces résultats bruts, l'Education nationale publie une série de données pour établir la "valeur ajoutée" des lycées. On s'intéresse notamment à la proportion d'élèves emmenés de la seconde jusqu'au bac. Le podium des lycées généraux et technologiques s'en trouve ainsi légèrement modifié. Le lycée Pierre de Coubertin à Bolbec atteint la première place, suivi de Fenelon à Elbeuf et de Guy de Maupassant à Fécamp. Premier lycée de l'Eure : le lycées Les Fontenelles de Louviers (5e). Pour les lycées professionnels, Sainte-Agnès à Vernon conserve sa première place. Les lycées Georges Baptiste à Canteleu est 2e et le lycée Providence-Ste Thérèse à Rouen complètent le podium. Premier établissement eurois, le lycée Aristide Briand d'Évreux, arrive en 7e position.

Un lycée public en tête du top 5 des lycées généraux et technologiques de l'académie de Rouen. © Radio France - Lucie Bombled