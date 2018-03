Manche, France

L'Education nationale publie ce mercredi 21 mars 2018 son "classement" des meilleurs lycées de France. C’est un classement qui fait grincer des dents certains proviseurs mais, si l'on s'y intéresse de près, ce palmarès permet de repérer les lycées qui ont le meilleur taux de réussite au bac et surtout ceux qui accompagnent le mieux leurs élèves (ce que l'Education nationale appelle "la valeur ajoutée" d'un lycée). Dans la Manche, plus de 4.700 candidats se sont présentés au bac en juin dernier (lire par ailleurs le classement des lycées du Calvados et de l'Orne). Sur les 19 établissements d'enseignements général ou technologique du département normand, le lycée public Maurice Marland de Granville se distingue une nouvelle fois par son taux de 100% de réussite au bac. Dans le détail, et ça a son importance, cet établissement n'a que 80 % de ses élèves de seconde qui arrivent en terminale et au final, ce sont seulement 25 élèves qui ont passé le bac au lycée Marland.

Le Graal des 100% de réussite

Autre établissement à décrocher le Graal des 100% de réussite, le lycée privé Le Bon Sauveur de Saint-Lô qui gagne deux point de plus. Ces deux établissements se classent parmi les meilleurs de l’académie de Caen. Au classement, le lycée Jean-Paul 2 de Coutances recule de deux points avec 98 % de réussite à l'examen. 98 % aussi pour l’institut privé d'Agneaux, toujours en bonne place.

Thomas Hélye en tête pour l'accompagnement des élèves

A souligner : la très bonne progression du lycée Robert de Mortain (à Mortain) qui est passé de 87% à 96% de réussite. A Cherbourg aussi les lycées Tocqueville et Millet progressent fortement. Seul le lycée Henry Cornat de Valognes au final passe en-dessous de la barre des 90 %. Mais pour juger de la qualité d'un lycée il faut aussi observer le taux d'accès de la seconde à la terminale. Sur ce critère, le lycée privé Thomas Hélye de Cherbourg s'en sort en tête avec 86% de ses élèves de seconde qui passent le bac.

Quant aux lycées professionnels : quatre établissements affichent 100 % de réussite : l'institut de Saint-Lô, l'institution Notre-Dame de Carentan-les-Marais, le lycée Robert de Mortain et le lycée Le Bon Sauveur de Saint-Lô. A noter que dans l'ensemble les établissements privés s'en tirent un peu mieux que les lycées publics.

Un lycée public en tête du classement des lycées d'enseignement général et technologique de la Manche. © Radio France - Lucie Bombled