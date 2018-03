Les meilleurs lycées ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Alors que l'Education nationale publie ce mercredi 21 mars 2018 son palmarès des meilleurs lycées de France, nous vous proposons de découvrir le Top 5 des établissement marnais et ardennais.

Le taux de réussite au bac est souvent le critère le plus facile à retenir pour définir un classement des lycées. Sur cette base, les établissements qui figurent au tableau d'honneur reviennent chaque année.

Les meilleurs lycées dans la Marne

Dans la Marne, c'est le lycée Sacré-Coeur de Reims qui obtient le meilleur taux de réussite au baccalauréat avec 99%. Juste derrière, les lycées Ozanam de Châlons-en-Champagne, Notre-Dame Saint-Victor à Epernay et Saint Joseph à Reims affichent 98% de réussite. Le lycée Jean XXIII de Reims ferme la marche avec 96% de réussite au bac.

Le lycée Notre-Dame Saint-Victor a présenté 50 candidats à l'examen en 2017. On est loin des 183 candidats envoyés par le lycée Jean XXIII qui a donc plus de mérite sur son taux de réussite au bac.

On notera que les cinq lycées sont tous privés. Mais ils n'ont pas tous un bon suivi des élèves. Les chances de décrocher son bac pour un élève de seconde qui suit sa scolarité au lycée Saint Joseph est de 63% alors qu'elles sont de 88% au lycée Sacré-Coeur de Reims.

Pour le bac pro, on trouve encore le lycée Sainte-Marie à Epernay sur la plus haute marche du podium avec 96% de réussite au baccalauréat, suivi du lycée Jean d'Arc La Salle à Reims (95%) et du lycée Ozanam de Châlons-en-Champagne (93%).

Il est à noter que les cinq meilleurs lycéens sont tous privés et ont présenté moins d'une centaine de candidats à l'examen l'an dernier. Cela joue forcément sur le taux de réussite au bac.

C'est au lycée Jean Baptiste de la Salle à Reims que les élèves de second ont le plus de chances de décrocher leur diplôme. Le taux d'accès au bac est de 83%. Il n'est que de 71% au lycée Jeanne d'Arc La Salle de Reims.

Les meilleurs lycées des Ardennes

Dans la filière générale et technologique, c'est le lycée Bazeilles à Sedan qui arrive en tête du Top 5 avec un taux de réussite au baccalauréat de 100%. C'était déjà le cas en 2016. Mais ce bon résultat s'explique par le nombre de candidats présentés. Le lycée a présenté 26 élèves à l'examen en 2017 contre 57 l'année précédente.

Les chances de réussite au bac pour un élève de seconde qui fait sa scolarité dans l'établissement est de 69%. C'est le résultat le plus faible du classement des cinq meilleurs lycéens ardennais. Le lycée Sévigné de Charleville-Mézières est celui qui accompagne le mieux ses élèves de seconde jusqu'à la termine. Les chances de décrocher le diplôme sont de 88% dans cet établissement.

Du côté du bac pro, le lycée Saint-Paul de Charleville-Mézières est largement devant avec 97% de réussite au bac. Le lycée professionnel Bazeilles de Sedan occupe la deuxième place avec 87%, dix points derrière.

Pour les élèves de seconde, les chances de décrocher leur bac tournent autour de 60% dans les cinq meilleurs lycées professionnels. Le lycée Saint Paul fait un peu mieux avec 68%