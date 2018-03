Qu'est ce qu'un bon lycée ? L'Education nationale publie ce mercredi 21 mars 2018 son "classement" des lycées de France. Dans l'académie d'Amiens, le lycée privé Sainte-Famille faut toujours partie des meilleurs pour son taux de réussite au bac et pour le travail pédagogique.

Les meilleurs lycées ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Alors que l'Education nationale publie ce mercredi 21 mars 2018 son palmarès des meilleurs lycées de France, nous vous proposons de découvrir le Top 5 des établissement de la Somme et de l'Oise par filière. Le taux de réussite au bac est souvent le critère le plus facile à retenir pour définir un classement des lycées. Sur cette base, les établissements qui figurent au tableau d'honneur reviennent chaque année.

Les meilleurs lycées dans la Somme

Dans la Somme, les cinq meilleurs lycées d'enseignement général et technologique sont tous à Amiens. Le lycée Sainte-Famille arrive une fois de plus en tête avec 100% de réussite au bac. Ce n'est pas une surprise. Cela fait plusieurs années que l'établissement privé est sur la plus haute marche du podium.

Le lycée privé Riquier est deuxième avec un taux de réussite au bac de 97%. Mais les chances pour les élèves de seconde de décrocher leur diplôme après avoir effectué leur scolarité dans l'établissement sont de 88% contre 80% pour le lycée Sainte-Famille. Ce qui signifie un meilleur accompagnement des élèves.

C'est le lycée Edouard Branly qui se classe troisième, comme l'an dernier, avec un taux de réussite au bac de 97%. Les élèves de secondes qui font leur scolarité dans l'établissement jusqu'à la terminale ont 66% de chances d'obtenir le diplôme.

Dans la Somme, les cinq meilleurs lycées d'enseignement général et technologique sont tous à Amiens. © Radio France - Lucie Bombled

Pour le bac pro, c'est le lycée professionnel Sacré Cœur d'Amiens qui affiche le meilleur taux de réussite avec 93% devant deux autres lycées amiénois : Saint Riquier (92%) et La Providence (90%). Mais c'est au lycée Saint Riquier que les élèves ont de meilleures chances d'obtenir le diplôme.

C'est au lycée Saint Riquier à Amiens que les élèves ont de meilleures chances d'obtenir leur bac professionnel dans la Somme. © Radio France - Lucie Bombled

Les meilleurs lycées de l'Oise

Dans la filière générale et technologique, les cinq meilleurs lycées de l'Oise sont des établissements privés. Le lycée Sévigné de Compiègne ravit la première place au lycée Saint-Esprit de Beauvais. Il affiche 100% de réussite au bac contre 99% pour le second. Mais le nombre d'élèves présentés n'est que de 31.

Les chances pour les élèves de seconde de décrocher leur diplôme à l'issue de leur scolarité au lycée Sévigné ne sont que de 63%. Elles sont de 90% au lycée Saint-Esprit qui a présenté lui 229 élèves à l'examen.

Troisième dans le classement, l'Institut Saint-Joseph du Montcel à Pont-Sainte-Maxence avec 99% de réussite au bac mais seulement 60% de chances d'obtenir le précieux sésame.

Dans l'enseignement général et technologique, les cinq meilleurs lycées de l'Oise sont des établissements privés. © Radio France - Lucie Bombled

Du côté du bac pro, deux lycées professionnels tirent leur épingle du jeu avec 100% de réussite au baccalauréat : Jean Paul II à Compiègne et Saint-Joseph de Moncel à Pont-Sainte-Maxence. Les chances de décrocher son bac pour un élève de seconde est 80% dans les deux établissements.