Normandie, France

Les meilleurs lycées ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Alors que l'Education nationale publie ce mercredi 21 mars 2018 son "classement" des meilleurs lycées de France, nous vous proposons de découvrir un top 10 des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels du Calvados et de l'Orne (lire par ailleurs le classement des lycées de la Manche). Le taux de réussite au bac est souvent le critère le plus facile à retenir pour définir un classement des lycées. Sur cette base, les établissements qui figurent au tableau d'honneur reviennent chaque année. Dans l'académie de Caen, les lycées Maurice Marland de Granville, Le Bon Sauveur à Saint-Lô et le lycée Les Rosiers à Lisieux sont en tête avec 100% de réussite au bac. Premier lycée général et technologique de l'Orne : Saint-François-de-Sales à Alençon. Côté lycées professionnels, le lycée Robert de Mortain à Mortain, le lycée L'Oasis à Caen et Le Bon Sauveur à Saint-Lô sont les meilleurs de l'académie de Caen. Premier lycée pro de l'Orne, le lycée Mezeray à Argentan.

Pas plus de 50 élèves présentés au bac

Il faut préciser que rares sont les établissements classés parmi les meilleurs qui ont présenté plus de 50 élèves au bac en juin 2017. D'ailleurs, au-delà de ces résultats bruts, l'Education nationale publie toute une série de données qui permettent de nuancer les choses. On s'intéressera en particulier à la proportion d'élèves qui sont emmenés de la seconde jusqu'au bac. Le podium des lycées généraux et technologiques s'en trouve ainsi légèrement modifié. Le lycée Jeanne d'Arc de Caen obtient la première place, suivi de deux autres établissements caennais : Notre Dame de Fidélité et Victor Hugo. Pour les lycées professionnels, Charles Tellier à Condé-en-Normandie (Calvados), Robert de Mortain à Mortain (Manche), Le Bon Sauveur à Saint-Lo (Manche) sont les premiers de l'académie. Premier établissement ornais, le lycée Mezeray à Argentan, arrive en 15e position.

Trois lycées généraux et technologiques privés en tête pour les résultats au bac 2017 dans le Calvados. © Radio France - Lucie Bombled

À L'Aigle, le lycée Napoléon affiche le 5e meilleur taux de réussite de l'Orne et un taux d'accès des élèves de la 2nde au bac de 88%. © Radio France - Lucie Bombled

Un seul lycée public dans le top 5 des lycées professionnels du Calvados selon leur taux de réussite au bac 2017. © Radio France - Lucie Bombled