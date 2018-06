Limoges, France

Dernière ligne droite pour les révisions. Le Baccalauréat 2018 débute ce lundi 18 juin, avec l'épreuve de philosophie. Cette année, dans l'académie de Limoges, ils seront 6.964 candidats à plancher sur les épreuves tout au long de la semaine.

Plus de la moitié d'entre-eux plancheront sur les sujets depuis l'un des lycéens haut-viennois (52%), plus d'un tiers depuis la Corrèze (36%), et 12% depuis la Creuse. En Corrèze, se trouve d'ailleurs le plus jeune candidat - il est âgé de 15 ans - et le plus ancien, qui soufflera bientôt sa 69e bougie.

La filière générale est la plus prisée....

Cette année encore, dans l'académie de Limoges, la majeure partie des lycéens (54%) a opté pour une filière générale. La voie professionnelle rassemble, quant à elle, 26% des candidats, tandis que la filière technologique rassemble 20% des lycéens.

.... tout comme la série scientifique

Dans l'académie de Limoges, 51% des candidats plancheront sur les sujets de la série scientifique, 31% passeront les épreuves de la série ES, et 18% celles de la série littéraire.

L'an passé, le taux de réussite au Baccalauréat, dans l'académie de Limoges, s'élevait à 91%. Dans les bacs généraux, la série S obtenait le meilleur résultat avec 93,9 %, et près d'un bachelier sur 5 qui décrochait la mention Très Bien. Venait ensuite la série L (90 %) et la série ES (88,2 %). Dans les séries technologiques, la série STD2A obtenait 100 % de réussite.