Excitation et appréhension chez les lycéens

Corse, France

Comme en 2017, c'est dans la filière littéraire (L) que le taux de réussite est le plus haut, 86,1 %. C'est un peu moins que l'an passé, mais cela dénote d'une certaine tendance.

C'est toutefois dans la série scientifique (S) que les mentions sont les plus nombreuses, 131 mentions "très bien" pour la terminale S. 31 seulement pour la L et une quarantaine pour l'Economie et Social (ES)

Les filières technologiques ne sont pas en reste : 78.5 % de réussite, et là aussi une légère baisse de 1,4 %. Le taux de réussite du bac pro augmente lui de 74.55 à 77.16 %

On cherche son nom parmi les admis © Radio France - Olivier Castel

Comme chaque année, il y avait foule devant les établissements qui affichaient les résultats. Cela dit, les sites internet sont de plus en plus consultés. Les résultats et les notes ont été publiés dans la journée de vendredi sur le site de l'Académie de Corse, consultable en tapant son numéro de candidat. D'autres sites, comme L'Etudiant ont publié les noms des néo-bacheliers dans la foulée.

Rattrapages ce lundi pour ceux dont le nom n'apparaît pas dans la case "admis". Viendra ensuite l'heure de vérité pour les collégiens qui passent le brevet, verdict le 11 juillet.