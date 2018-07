Franche-Comté, France

C'est la fin du suspens pour les 13.600 candidats au baccalauréat en Franche-Comté. La tant attendue liste des admis et non admis a été placardée ce matin dans les différents centres d'examen. Joie immense et soulagement pour certains, larmes et déception pour d'autres. Toutes séries confondues, le taux de réussite provisoire s'élève à 78,9% dans l'Académie de Besançon. Des chiffres en légère baisse par rapport à l'an dernier, qui atteignait alors 79,7%. Dans l'académie de Besançon, trois élèves de ES et S ont obtenu plus de 20/20 cette année !

Les résultats provisoires pour le baccalauréat général

Pour le moment, 79,5% des candidats au baccalauréat général ont obtenu le diplôme, avec ou sans mention. C'est un petit peu moins que l'an dernier, 80,9%. C'est le Doubs qui affiche les meilleurs résultats, avec un taux de réussite provisoire de 82,3%, contre 77,3% dans le Jura, 75,4% en Haute-Saône et 77,9% dans le Territoire de Belfort.

Dans le détail, les chiffres sont en baisse pour toutes les séries générales. Le taux de réussite s'élève à 77,1% pour la série Littéraire, 81,7% pour la série Scientifique et 76,9% pour la série Economique et Sociale.

Les résultats provisoires pour le baccalauréat technologique

Le taux de réussite provisoire s'élève à 81,4% pour les élèves de la filière technologique, contre 84,7% l'an dernier. C'est dans le Jura que le taux de réussite provisoire est le plus élevé dans la filière, avec 85%, contre 84,7% dans le Doubs, 80% en Haute-Saône et 68,3% dans le Territoire de Belfort.

Les élèves ayant obtenu le baccalauréat dans les séries industrielles représentent 82,1% des candidats. Le taux de réussite provisoire pour la série STL (Sciences et Technologies de Laboratoire) s'établit à 84,4%. La série STI2D (Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable) enregistre 80,8% de réussite pour le moment. Les séries ST2S (Sciences et Technologies de la Santé et du Social) et STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) affichent un taux de réussite de 81% en moyenne.

Les résultats provisoires pour le baccalauréat professionnel

La seule filière a améliorer son taux de réussite provisoire cette année, c'est la filière professionnelle qui affiche un taux de réussite de 76%, contre 74,1% l'année dernière. Là encore, c'est le Jura qui enregistre le plus fort taux avec 81,4% de réussite provisoire, contre 76,1% dans le Doubs, 71,5% en Haute-Saône et 71,1% dans le Territoire de Belfort.

Dans le détail, le taux de réussite provisoire atteint 74,7% dans le secteur des services et 77,2% dans le secteur de la production.

Des larmes de joie ou de tristesse

Ces résultats sont tombés ce vendredi matin dans les centres d'examen franc-comtois. Et comme chaque année, c'était le même rituel : des larmes de joie ou de tristesse. Avant que les surveillants affichent les listes des admis et non admis, les élèves ont rongé leurs ongles, actualisé le site de l'Education nationale qui affichait lui aussi les résultats.

Puis une fois l'heure fatidique tombée, les lycéens se sont rués sur les listes, affichées sur les vitres du préau au Lycée Pergaud à Besançon. Des cris, des soupirs de soulagement, des larmes... Ils sont passés par toute les émotions.

Les réactions des lycéens bisontins après les résultats du Bac ce vendredi Copier

Et puis presque automatiquement, les adolescents ont appelé leurs parents pour les tenir au courant, quasiment en temps réel. Certains parents sont même venus accompagner leurs enfants, pour les soutenir, mais aussi pour ne pas stresser au travail ou chez eux devant le téléphone.