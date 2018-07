Caen, France

Des cris, des larmes, et beaucoup d'émotions au moment de l'annonce des résultats du baccalauréat 2018, vendredi 6 juillet, avec des résultats en hausse par rapport à l'an passé. Sur les 9 262 élèves de l'académie de Caen, 81,22%, ont obtenu le bac dès le premier tour, pour la filière générale. C'est mieux que l'an passé, avec une hausse de 0,5 points.

Tous les indicateurs sont au vert puisque 77,49% des élèves de la filière technologique ont également obtenu le précieux diplôme, mais là où la hausse est la plus importante, c'est pour la filière professionnelle, avec 81,24% de succès, soit une augmentation de 2,5%, toujours par rapport au baccalauréat 2017.

Des chiffres qui devraient être revus à la hausse avec les rattrapages, qui démarrent dès lundi 9 juillet et se poursuivent jusqu'au mercredi 11. Pour les élèves qui ont obtenu entre 8 et 9,99 sur 20 de moyenne générale, il va falloir être stratégique. Ils devront choisir une ou deux matière à repasser. Et surtout passer leur weekend à réviser.