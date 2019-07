Baccalauréat 2019 : l'explosion de joie et les larmes des lycéens d'Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, France

Les résultats du Bac sont tombés, ce vendredi 5 juillet, dans les Bouches-du Rhône et dans le Var comme dans le reste de la France. La session 2019 a été marquée par le mouvement social des professeurs, qui s'opposent à la politique du ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Après deux semaines stressantes pour les candidats, c'était l'heure des larmes de joie... ou de déception.

"Le bonheur !"

7h58. Les grilles du lycée Paul Cézanne, à Aix-en-Provence, s'ouvrent et les 200 élèves présents se ruent sous le préau où sont affichés les résultats. Des candidats des filières littéraire (L) et technologique (STMG) inquiets avant de voir leur résultat et qui, pour la plupart, explosent de joie, se sautent dans les bras, et ont parfois même les larmes aux yeux comme Clara. "C'est bon c'est fini pour moi, je plie bagages et je rentre le bac en poche !"

Iris a le sourire jusqu'aux oreilles. Elle vient de recevoir ses notes : 13 en philo, sa meilleure note de l'année !

La joie d'Iris, élève de L, ce vendredi matin en apprenant qu'elle a eu le bac. Copier

Une session 2019 particulièrement stressante, selon les lycéens

Le bonheur et le rythme cardiaque qui redescend après une attente intenable, pour Assala. "Je suis soulagée. J'étais stressée pendant 2 semaines, hier je n'ai pas dormi. Là c'est bon ! Les vacances commencent."

Les vacances tant attendues par les plus de 32 000 candidats de l'académie d'Aix-Marseille. Une pause bien méritée pour Nelson qui a senti l'angoisse monter ces derniers jours. "J'étais stressé de pas avoir le bac et aussi par les grèves des profs. Franchement, ça a mis un stress quand-même."

L.a rétention des notes ou même des copies par certains professeurs n'a pas touché l'académie d'Aix-Marseille. Mais les lycéens sont tout de même nombreux à l'évoquer comme un poids supplémentaire sur leurs épaules.

Le visage fermé, Alyakin devra passer les oraux de rattrapage. "Honnêtement, je m'y attendais un peu. Je suis déjà content d'être aux rattrapages, c'est une deuxième chance. Maintenant, il me reste quelques jours pour réviser." Les oraux de rattrapage auront lieu jusqu'au 10 juillet.