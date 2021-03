Baccalauréat 2020 : découvrez le classement des lycées en Bretagne

Comment choisir un lycée pour son enfant ? Le baccalauréat est une étape importante pour construire son avenir professionnel. Sans ce sésame, il est souvent difficile de se lancer dans des études supérieures. Pour orienter leur enfant vers le meilleur établissement scolaire, les parents peuvent s'appuyer sur les indicateurs de résultat des lycées publié ce mercredi par l'Education nationale.

Taux de réussite record en 2020

On y trouve le taux de réussite au bac des lycées, c'est à dire la proportion d'élèves de terminale qui ont décroché leur diplôme. On y trouve aussi le taux d'accès au bac, c'est à dire la proportion de bacheliers qui ont suivi leur scolarité de la seconde à la terminale dans le même établissement. Cela permet de savoir si un lycée assure un véritable accompagnement des élèves, s'il y a une sélection ou non.

Et puis il y a le taux de mentions au bac. Il révèle le nombre de bacheliers qui ont obtenu une mention (assez bien, bien ou très bien) parmi ceux et celles qui ont passé l'examen.

Crise sanitaire oblige, les lycéens n'ont passé aucune épreuve en 2020. Tout s'est joué uniquement sur le contrôle continu. Voilà pourquoi le taux de réussite a atteint l'an dernier le chiffre historique de 95,7% après la session de rattrapage. Il était de 88,1% en 2019. C'est ainsi que 713 900 candidats ont décroché leur diplôme en 2020. Un record !

Bac 2020 : les résultats des lycées généraux et technologiques dans l'académie de Rennes

Bac 2020 : les résultats des lycées professionnels dans l'académie de Rennes

Les indicateurs de résultats des lycées pourront être consultés à partir de 9h, le mercredi 17 mars, sur le site du ministère.