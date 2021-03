Baccalauréat 2020 : le palmarès des lycées dans l'académie de Reims

Le ministère de l'éducation nationale publie ce mercredi les taux de réussite au baccalauréat 2020 par lycée et d'autres indicateurs qui permettent d'évaluer les qualités des établissements d'enseignement général, technique et professionnels. Découvrez les principaux résultats en Champagne-Ardenne.

Le baccalauréat 2020 restera un cru exceptionnel à plus d'un titre : préparé en confinement par les lycéens, il a été quasiment entièrement jugé sur le contrôle continu. Et le taux de réussite national est exceptionnel : 95% selon les résultats définitifs publiés le 3 mars. On atteint même 98,4 % de réussite pour le bac général.

Des indicateurs variés

L'éducation nationale publie ce mercredi les indicateurs de résultat des lycées. Au delà des taux de réussite, ou des taux de mention, on y trouve aussi des indicateurs qui peuvent influer sur les critères de choix.

Le taux d’accès au baccalauréat depuis la seconde, c'est-à-dire la probabilité qu’un élève de seconde obtienne le bac à l'issue d'une scolarité entière dans le lycée, quel que soit le nombre d'années nécessaire. Il permet de se faire une idée sur l'accompagnement des établissements.

Autre critère, les valeurs ajoutées : il s'agit de tenir compte du profil scolaire et socioprofessionnel des élèves d'un lycée pour voir ce que l'établissement a "ajouté" à leur niveau initial. Dans ses commentaires, le ministère explique : "Si la valeur ajoutée est positive, le lycée réussit mieux que les lycées comparables ; si elle est négative, le lycée réussit moins bien".

Les résultats de l'académie de Reims, lycée par lycée

Découvrez le classement des lycées d'enseignement général et technologique de l'académie de Reims, dans la Marne, les Ardennes, l'Aube et la Haute-Marne. Vous pouvez chercher dans ce tableau par ville, département, ou nom d'établissement.

Les taux d'accès au bac les plus élevé par département

Cette année a été particulière car de nombreux lycées ont eu des taux de réussite bien plus élevé que d'habitude. Sur l'ensemble des établissements de l'académie de Reims 8 lycées ont un taux de réussite de 100% et 5 lycées ont un taux de réussite de 99%. Seuls quatre lycées de l'académie ont un taux de réussite en dessous de 90 %.

Nous vous proposons donc un classement, selon le taux d'accès au bac depuis la classe de seconde. Il s'agit de l'indicateur permettant d'estimer la chance d'un élève entré en classe de seconde d'arriver à obtenir son bac, quel que soit le nombre d'années nécessaires.

Ardennes

Lycée privé Saint Paul de Charleville-Mézières (95%)

Lycée public François Bazin de Charleville-Mézières (90%)

Lycée public Paul Verlaine de Rethel (90%)

Lycée public Thomas Masaryk de Vouziers (88%)

Marne

Lycée privé Sacré coeur de Reims (96%)

Lycée public François 1er de Vitry-le-François (94%)

Lycée public Georges Clémenceau de Reims (93%)

Lycée public Pierre Bayen de Châlons-en-Champagne (92%)