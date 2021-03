Baccalauréat 2020 : le palmarès des lycées en Alsace

Le ministère de l'éducation nationale publie ce mercredi les taux de réussite au baccalauréat 2020 par lycée et d'autres indicateurs qui permettent d'évaluer les qualités des établissements d'enseignement général, technique et professionnels. Découvrez les principaux résultats en Alsace.

Le baccalauréat 2020 restera dans les mémoires. D'une part pour les conditions dans lesquelles il a été préparé et passé par les lycéens : en confinement et en contrôle continu. D'autre part pour son taux de réussite exceptionnel : 95% au plan national selon les résultats définitifs et même 95,7 % dans l'académie de Strasbourg.

Le taux de réussite mais pas seulement

L'éducation nationale publie ce mercredi les indicateurs de résultat des lycées. Au delà des taux de réussite ou des taux de mention, on y trouve aussi des indicateurs qui peuvent influer sur les critères de choix des parents et des futurs bacheliers.

Le taux d’accès au baccalauréat depuis la seconde, c'est-à-dire la probabilité qu’un élève de seconde obtienne le bac à l'issue d'une scolarité entière dans le lycée, quel que soit le nombre d'années nécessaire. Il permet de se faire une idée sur l'effort d'accompagnement pédagogique que font des établissements.

Autre critère, les valeurs ajoutées : il s'agit de tenir compte du profil scolaire et socioprofessionnel des élèves d'un lycée pour voir ce que l'établissement a "ajouté" à leur niveau initial. Dans ses commentaires, le ministère explique : "Si la valeur ajoutée est positive, le lycée réussit mieux que les lycées comparables ; si elle est négative, le lycée réussit moins bien".

Les résultats dans les lycées en Alsace, ville par ville

Découvrez le classement des lycées d'enseignement général et technologique de l'académie de Strasbourg, dans le Haut et le Bas-Rhin. Vous pouvez chercher dans ce tableau par ville, département, ou nom d'établissement. Nous n'affichons pas tous les critères, mais vous pouvez les retrouver sur le site du ministère de l'éducation nationale, ainsi que les résultats des lycées professionnels.

Les taux d'accès au bac les plus élevé par département

A année particulière, indicateurs hors du commun. En Alsace en 2020, 19 lycées affichent un taux de réussite au bac de 100%. Trois, à Zillisheim, Landser et Strasbourg, dépassent les 90% de mentions. A l'inverse, seuls deux lycées, situés à Strasbourg, ont moins de 90% de taux de réussite.

Nous vous proposons donc un "top 5", selon le taux d'accès au bac depuis la classe de seconde pour les lycées d'enseignement général et technologique. Il s'agit de l'indicateur permettant d'estimer la chance d'un élève entré en classe de seconde d'arriver à obtenir son bac, quel que soit le nombre d'années nécessaires.

Les meilleurs taux d’accès de la seconde au bac, dans le Bas-Rhin

Notre-Dame à Strasbourg (privé) : 98%

Jean Rostand à Strasbourg (public) : 97%

Koeberlé à Sélestat (public) : 96%

Saint-Etienne à Sélestat (privé) : 96%

Stanislas à Wissembourg (public) : 96%

Les meilleurs taux d’accès de la seconde au bac, dans le Haut-Rhin

Jean-Jacques Henner à Altkirch (public) : 95%

Collège épiscopal de Zillisheim (privé) : 94%

Bartholdi à Colmar (public) : 93%

Saint-André à Colmar (privé) : 92%

Don Bosco à Landser (privé) : 92%