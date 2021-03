Baccalauréat 2020 : le palmarès des lycées en Franche-Comté

Le ministère de l'éducation nationale publie ce mercredi les taux de réussite au baccalauréat 2020 par lycée et d'autres indicateurs qui permettent d'évaluer les qualités des établissements d'enseignement général, technique et professionnels. Découvrez les principaux résultats en Franche-Comté.

Un baccalauréat 2020 hors norme. Préparé en confinement par les lycéens, jugé quasiment entièrement sur le contrôle continu, il a débouché au mois de juillet sur des taux de réussite exceptionnels : 95% au plan national, selon les résultats définitifs, 90,7% dans l'académie de Besançon, en Franche-Comté.

Le ministère de l'éducation nationale publie ce mercredi le palmarès du bac 2020, lycée par lycée. Au delà des taux de réussite ou des taux de mention, on y trouve aussi des indicateurs qui peuvent influer sur les critères de choix des parents et des futurs bacheliers.

Le taux de réussite ne suffit pas à noter un lycée

Le taux d’accès au baccalauréat depuis la seconde, c'est-à-dire la probabilité qu’un élève de seconde obtienne le bac à l'issue d'une scolarité entière dans le lycée, quel que soit le nombre d'années nécessaire. Il permet de se faire une idée sur l'accompagnement des établissements.

Autre critère, les valeurs ajoutées : il s'agit de tenir compte du profil scolaire et socioprofessionnel des élèves d'un lycée pour voir ce que l'établissement a "ajouté" à leur niveau initial. Dans ses commentaires, le ministère explique : "Si la valeur ajoutée est positive, le lycée réussit mieux que les lycées comparables ; si elle est négative, le lycée réussit moins bien".

Les résultats des lycées en Franche-Comté

Découvrez le classement des lycées d'enseignement général et technologique de l'académie de Besançon, dans le Doubs, la Haute-Saône, le Jura et le Territoire de Belfort. Vous pouvez chercher dans ce tableau par ville, département, ou nom d'établissement. Vous trouverez plus de détails et le résultat des lycées professionnels sur le site du ministère de l'éducation nationale.

Les taux d'accès au bac les plus élevé par département

Les taux de réussite des établissements sont exceptionnels en 2020. En Franche-Comté, trois lycées affichent 100%, trois établissements privés à Besançon, Pontarlier et Lons-le-Saunier et aucun ne passe sous les 90%.

Nous vous proposons un classement, selon le taux d'accès au bac depuis la classe de seconde. Il s'agit de l'indicateur permettant d'estimer la chance d'un élève entré en classe de seconde d'arriver à obtenir son bac, quel que soit le nombre d'années nécessaires.

Taux d’accès de la seconde au bac en Haute-Saône

Aragon à Héricourt (public) : 98%

Cournot à Gray (public) : 94%

Lumière à Luxeuil-les-Bains (public) : 92%

Taux d’accès de la seconde au bac dans le Territoire de Belfort

Sainte-Marie à Belfort (privé) 96%

Courbet à Belfort (public) : 93%

Condorcet à Belfort (public) : 90%

Taux d’accès de la seconde au bac dans le Jura

Victor Bérard à Morez (public) : 94%

Nodier à Dole (public) : 93%

Duhamel à Dole (public) : 93%

Taux d’accès de la seconde au bac dans le Doubs

Notre-Dame-Saint-Jean à Besançon (privé) : 90%

Cuvier à Montbéliard (public) : 90%

Nicolas Ledoux à Besançon (public) : 88%