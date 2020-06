Baccalauréat 2020 : dans l'académie de Bordeaux, les résultats seront en accès libre sur le site du rectorat

Le rectorat de Bordeaux annonce ce mardi qu'à cause du coronavirus et pour éviter les attroupements, les modalités de communication des résultats au baccalauréat général, technologique et professionnel ont été revues pour le 7 juillet.