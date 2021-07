Baccalauréat 2021 : 226 élèves de l'Indre et du Cher passent leur oraux de rattrapage

226 élèves de l'Indre et du Cher, toutes spécialités confondues, y compris les filières professionnelles et technologiques, passent depuis mercredi et jusqu'à ce vendredi soir leurs oraux de rattrapage au baccalauréat 2021.

Les résultats du baccalauréat sont tombés mardi et pour tous ceux qui ne l'ont pas eu la galère n'est pas encore finie. Il y a désormais les oraux de rattrapage. Depuis mercredi et encore jusqu'à vendredi soir, 226 élèves de l'Indre et du Cher planchent pour tenter à tous prix de décrocher le célèbre diplôme. 226 élèves toutes spécialités confondues : bac général mais pas seulement puisque des élèves des filières professionnelles et technologiques doivent aussi passer ces épreuves. Certains étaient au lycée Blaise Pascale de Châteauroux jeudi, transformé en centre d'examen pour l'occasion.

Dans le lycée, jeudi, seuls des élèves des filières professionnelles et technologiques étaient présents pour passer leurs oraux de rattrapage. Côté technologique, qui comprend les filières MSGN, ST2S, ou encore STI2O, 24 élèves étaient attendus sur la journée. Ils devaient choisir deux matières parmi le français, la philosophie, le management ou encore le droit éco. Côté professionnel, 28 candidats étaient attendus avec, là encore, deux matières obligatoires à passer. Le reportage est à réécouter ici.

Parmi les personnes présentes jeudi, il y avait Patricia. Elle n'était pas là pour passer ses oraux de rattrapage mais pour accompagner sa fille, Cassandra, 19 ans, en terminale STMG. Une maman encore plus stressée que sa fille et qui a tenu à poser sa journée pour pouvoir l'accompagner et l'encourager. Son témoignage est à réécouter ci-dessous.

Voici en détail les élèves concernés par les oraux de rattrapage dans le Berry :

Dans le Cher :

Pour le bac pro : 45

Pour le bac général : 47

Pour le bac Techno : 29

Dans l'Indre :

Pour le bac pro : 35

Pour le bac général : 42

Pour le bac Techno : 28