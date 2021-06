Baccalauréat 2021 : à Rouen, pour l'épreuve de philo, les lycéens y sont allés les mains dans les poches

L'épreuve de philosophie se déroulait ce mercredi. Le jury prendra en compte la meilleure des deux notes entre l'examen et la moyenne de l'année. Alors à Rouen, les lycéens étaient plutôt détendus à la sortie de cette épreuve.

"Discuter, est-ce renoncer à la violence ?", "L'inconscient échappe-t-il à toute forme de connaissance ?", "Sommes-nous responsables de l'avenir ?", sont quelques exemples des sujets de philosophie proposés ce mercredi matin aux élèves de terminale des filières générales et technologiques pour cette édition du baccalauréat 2021. A Rouen, tous étaient détendus à la sortie de l'épreuve.

"J'y suis allé au talent"

09h03, sa brique de jus à la main, Alexandre est l'un des premiers à sortir de cette épreuve de philo. "Aucun regret, zéro regret. Cette année j'ai eu entre 12 et 13. Quand je suis arrivé ce matin, je vois le truc de philo, je ne comprends rien. J'ai écrit mon nom, prénom, quelques lignes et je suis parti au bout d'un heure", raconte le jeune terminale du lycée Jeanne d'Arc.

De son côté, Louis assume "J'ai lu que le premier sujet, je l'ai choisi sans lire les autres. J'ai bien écrit, je me suis bien amusé", explique-t-il à la sortie de l'épreuve. "J'ai fait en sorte d'avoir plus de 10 de moyenne sur l'année puis après je me suis dit que j'allais faire ce que je voulais sur la copie. C'est un peu con d'avoir dit aux élèves qu'ils prendront la meilleure note, du coup, tout le monde s'en fou", poursuit le jeune homme de 17 ans.

"Moi, je suis tranquille, j'ai 15,5 moyenne en philo sur l'année. J'y suis allé au talent, on verra ce que ça donne. J'ai rempli la feuille histoire de dire que j'ai rempli", conclut Emeline.