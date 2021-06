Baccalauréat 2021 : à Strasbourg, des élèves pas rassurés après une "année chaotique"

J-1 pour les 19.267 candidats alsaciens au baccalauréat cette année. Les élèves de terminale passent ce jeudi 17 juin l'épreuve de philosophie et c'est le français qui attend ceux de première générale. Dernières révisions pour des adolescents pas vraiment sereins après l'année perturbée qu'ils viennent de passer.

Les cours à distance, difficiles à suivre

À Strasbourg, la grande médiathèque André Malraux attire inévitablement tous ceux qui veulent réviser au calme et au frais. Penchés sur les traditionnelles annales du bac, Achraf et Inès, en terminale au lycée Marc Bloch essayent tant bien que mal de potasser la philosophie.

"J'avoue que ça a été assez compliqué cette année", témoigne Inès, "moi le distanciel je déteste ça ! C'est très difficile de travailler devant un écran et c'est beaucoup plus simple d'assimiler les choses quand les profs sont là." Son voisin de table, Achraf, approuve. D'autant plus pour la philosophie, matière découverte cette année.

La médiathèque André Malraux de Strasbourg © Radio France - Marie Maheux

Quelques mètres plus loin, Ahmed a mal vécu les cours en hybride : "Vous imaginez devoir expliquer en même temps à des élèves qui sont en cours et à d'autres qui n'y sont pas ? À un moment donné il faut faire un choix et les professeurs ont fait du mieux qu'ils peuvent. De toute façon un cours à distance ne remplacera jamais le présentiel", affirme cet élève de première au lycée des Pontonniers.

L'incertitude du calendrier

Deux étages plus bas, eux révisent le bac de français : au menu, "La Princesse de Clèves". Matthieu, Faustine et Lisa sont au lycée Saint Etienne. "On nous a dit dès le début que les épreuves allaient être annulées" explique Faustine, une fiche à la main. "On n'était pas sûrs cette année qu'on allait passer le bac et donc ça n'est pas facile de se dire maintenant qu'on va passer les épreuves."

Matthieu lui est le seul à avoir trouvé du positif dans la situation : "Parce que je pouvais plus réviser les matières qui vont me servir que d'autres. Par exemple en allemand je faisais des maths." Ses amies rigolent. Il vise la moyenne pour l'épreuve de français, "c'est pas vraiment mon truc d'apprendre toutes les citations par cœur", lance-t-il.

Révisions à la médiathèque André Malraux de Strasbourg © Radio France - Marie Maheux

La notation, point rassurant

Pour l'épreuve de philosophie, c'est la meilleure note entre celle de l'épreuve et celle du contrôle continu qui sera gardée : "Je ne vais pas mentir, c'est beaucoup plus rassurant" confie Achraf, "Dès qu'on est au dessus de la moyenne on est plus tranquilles. Heureusement d'ailleurs, parce qu'avec le distanciel et sans cette note de contrôle continue, demain je ne l'aurais pas senti."

Les élèves de première eux, ont eu moins de textes à apprendre et lors de leur épreuve orale, ils pourront choisir parmi deux textes sélectionnés par l'examinateur celui sur lequel ils préfèrent travailler.