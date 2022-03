Baccalauréat 2021 : découvrez le palmarès des lycées dans la Loire et en Haute-Loire

L'Éducation nationale publie ce mercredi le palmarès 2021 des lycées en France. Le but est non seulement d’évaluer le taux de réussite au bac, mais aussi la qualité de l’accompagnement des élèves, de la seconde jusqu'au bac. Découvrez les meilleurs lycées dans la Loire et en Haute-Loire.

Comme chaque année, à trois mois des premières épreuves du baccalauréat, le ministère de l’Éducation nationale publie ce mercredi le palmarès des lycées. Alors, quels sont les meilleurs lycées dans la Loire et en Haute-Loire en 2021 ? Cette étude tient compte à la fois du taux de réussite au bac et de l'accompagnement des lycéens tout au long de leur parcours dans l'établissement.

Découvrez ci-dessous les classements de lycées généraux et technologiques de nos deux départements.

Loire - Lycées généraux et technologiques

Dans la catégorie des lycées publics généraux et technologiques, sept établissements obtiennent 100 % de réussite dans la Loire. Le lycée privé Saint-Paul, à Saint-Étienne, décroche le plus de mentions au bac (91%), suivi du lycée public Carnot, à Roanne (80%). Le lycée Saint-Paul-Forez, à Montbrison, affiche le meilleur taux d'accès de la seconde jusqu'au bac, avec 94%, devant le lycée Saint-Paul et le lycée Étienne Mimard, tous deux à 93% et tous deux à Saint-Étienne.

Éducation Nationale.

Loire - Lycées professionnels

C'est un trio : deux établissements publics et un privé arrivent en tête de classement du palmarès des lycées professionnels dans la Loire. Les lycées professionnels Pierre Coton, Renouveau et du Haut Forez obtiennent 100% de réussite au bac. Les lycées des Monts du Lyonnais à Chazelles-sur-Lyon et La Salésienne, à Saint-Étienne obtiennent 99% et 98% de réussite.

Éducation Nationale.

Haute-Loire - Lycées généraux et technologiques

En Haute-Loire, cinq lycées privés occupent les cinq premières places du classement avec 100% de réussite au baccalauréat. Parmi eux, le lycée Saint-Gabriel, à Yssingeaux, et celui de la Chartreuse Paradis, à Brives-Charensac, affichent le meilleur taux de mentions avec 82%.

L'établissement de Notre-Dame-du-Château, à Monistrol-sur-Loire et celui de La Fayette à Brioude affichent le meilleur taux d'accès de la seconde jusqu'au bac avec 94%. de réussite.

Éducation Nationale

Haute-Loire - Lycées professionnels

Aucun lycée professionnel de Haute-Loire n'affiche 100% de réussite cette année. Le lycée Anne Marie Martel, au Puy-en-Velay, et celui de Notre-Dame-du-Château, à Monistrol-sur-Loire, sont en tête en Haute-Loire avec 96% de réussite au baccalauréat.

Éducation Nationale

La méthodologie détaillée