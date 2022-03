Baccalauréat 2021 : découvrez le palmarès des lycées de l'académie de Grenoble

L'Éducation nationale publie ce mercredi le palmarès 2021 des lycées en France. Le but est non seulement d’évaluer le taux de réussite au bac, mais aussi la qualité de l’accompagnement des élèves, de la seconde jusqu'au bac. Découvrez les meilleurs lycées dans l'académie de Grenoble.

Comme chaque année, l'Éducation Nationale dévoile ses "indicateurs de résultats" de tous les lycées de France. Ces informations permettent de comparer le taux de réussite au bac des établissements, mais aussi l’accompagnement des élèves durant leur cursus lycéen, les chances pour un élève de seconde d'accéder à ce diplôme dans un même établissement, ou encore le taux de mentions des élèves.

Ces informations sont souvent scrutées par les familles à l'heure des inscriptions de leurs enfants, mais sont aussi censés aider les enseignants à "améliorer l'efficacité de leurs actions". Ils concernent l'ensemble des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels, publics et privés sous contrat. Alors, quels sont les meilleurs lycées de Rhône-Alpes en 2021 ? Découvrez ci-dessous les classements de lycées généraux et technologiques en Ardèche, dans la Drôme, en Isère, en Savoie et en Haute-Savoie.

Ardèche - Lycées généraux et technologiques

En Ardèche, trois établissements privés occupent les trois premières places du classement : le lycée Saint-Denis à Annonay, Marie Rivier à Bourg-Saint-Andéol et le lycée Sacré-Cœur Notre-Dame, à Privas, affichant 100% de taux de réussite. C'est le lycée Xavier Mallet, au Teil qui affiche le meilleur résultat en terme d'accompagnement des élèves de seconde jusqu'au bac avec 97% de taux d'accès.

Éducation Nationale.

Ardèche - Lycées professionnels

Côté lycée professionnel, seul le lycée Marie Rivier, à Bourg-Saint-Andéol, affiche 100% de réussite au bac, le lycée professionnel Marc Seguin, à Annonay, décrochant la 2nd pace avec 99% de taux de réussite.

Éducation Nationale.

Drôme - Lycées généraux et technologiques

Dans la Drôme, cinq lycées privés occupent les premières places du classement avec 100% de réussite : le lycée Saint-Louis, à Crest, Chabrillan-Saint-Jean-Baptiste, à Montélimar, Saint-Maurice à Romans-sur-Isère, Notre Dame et Saint-Victor, à Valence. Le lycée Chabrillan-Saint-Jean-Baptiste, à Montélimar, affiche le meilleur taux de mentions du département, 91%. Trois lycées publics, ex-aequo, affichent le 3e meilleur taux d'accompagnement pour leurs élèves avec un taux d'accès au bac pour les élèves de 2nde de 91% : Albert Triboulet, à Romans-sur-Isère, Henri Laurens à Saint-Vallier et Camille Vernet à Valence.

Éducation Nationale.

Drôme - Lycées professionnels

Seul un lycée professionnel affiche 100% de taux de réussite au baccalauréat dans le Drôme : le lycée La Providence, à Valence. Cet établissement affiche aussi en 2021, le meilleur taux de mentions et le meilleur taux d'accès au bac pour les élèves qui y entrent en Seconde.

Éducation Nationale.

Isère - Lycées généraux et technologiques

Le meilleur lycée public de l'Isère est le lycée Stendhal, à Grenoble, avec 100% de réussite au bac. Dans le top 10, on retrouve sept établissements avec un taux de réussite à 100% et, à la 7e place, un autre lycée public : le lycée sportif Jean Prévost, à Villard-de-Lans. C'est le lycée international Europol, à Grenoble qui décroche le meilleur taux de mentions au bac : 92%, suivi du lycée privé Saint-Marc, à Nivolas-Vermelle, 91%. Côté accompagnement de la Seconde jusqu'à la Terminale et au bac, le meilleur taux est celui de trois lycées viennois : le lycée public Galilée (96%) le lycée Robin (96%) et le lycée privé Saint-Charles (96%), ils sont suivis du lycée Ella Fitzgerald, à saint-Romain-en-Gal (95%) et du lycée Saint-Marc, à Nivolas-Vermelle (95%).

Éducation Nationale.

Isère - Lycées professionnels

En Isère, cinq lycées professionnels obtiennent 100% de réussite au baccalauréat, dont le lycée professionnel public du Grésivaudan, à Meylan, qui décroche aussi le meilleur taux de mentions (92%).

Éducation Nationale.

Savoie - Lycées généraux et technologiques

En Savoie, deux lycées affichent 100% de réussite et deux lycées publics, fait suffisamment rare en Auvergne-Rhône-Alpes pour être souligné. Le lycée Saint-Exupéry de Bourg-Saint-Maurice et le lycée Ambroise Croizat de Moutiers. Celui-ci affiche aussi l'un des meilleurs taux d'accès au bac pour les élèves qui y entrent en Seconde, 94%, ex-aequo avec le lycée Paul Héroult, à Saint-Jean-de-Maurienne.

Éducation Nationale.

Savoie - Lycées professionnels

En Savoie, aucun lycée professionnel n'affiche 100% de taux de réussite l'an dernier. Le lycée Ambroise Croizat, à Moutiers, décroche cependant 99% de réussite au baccalauréat en 2021. Le lycée professionnel Général Ferrié, à Saint-Michel-de-Maurienne, affiche 94% de taux d'accés au bac pour ses élèves de Seconde, le meilleur taux, dans cette catégorie, de tout le département.

Éducation Nationale.

Haute-Savoie - Lycées généraux et technologiques

En Haute-Savoie, sept lycées obtiennent 100% de réussite au baccalauréat, dont le lycée public Roger Frison Roche, à Chamonix. À noter, les très bons résultats pour le taux d'accès des élèves de Seconde au bac pour les lycées Saint-Jean-Bosco les Cordeliers, à Cluses (97%), Claude Louis Berthollet à Annecy (97%), Roger Frison Roche, à Chamonix (96%), Savoie Léman à Thonon-Les-Bains (96%) et le lycée Saint-François, à Villa-Le-Grand (95%).

Éducation Nationale.

Haute-Savoie - Lycées professionnels

En Haute-Savoie, quatre lycées professionnels affichent 100% de réussite, dont trois lycées publics : le lycée pro Louis Lachenal, à Argonay, le lycée Anna de Noailles, à Évian-Les-Bains et le lycée professionnel Savoie Léman à Thonon-Les-Bains, qui affiche aussi un taux exceptionnel de 100 de réussite en taux de mentions en 2021 !

Éducation Nationale.

______________________________________________________________________

La méthodologie détaillée