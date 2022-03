Baccalauréat 2021 : découvrez le palmarès des lycées de l'académie de Poitiers

Le palmarès des lycées est publié ce mercredi par l'Education nationale. France Bleu vous propose de découvrir le classement de votre lycée ainsi que les dix meilleurs établissements dans l'académie de Poitiers, selon le taux de réussite au bac de 2021 et la qualité de l'accompagnement des élèves.

Comme chaque année, l'Éducation nationale publie ce mercredi le palmarès des lycées de chaque académie, tenant compte à la fois du taux de réussite au bac 2021 et de l'accompagnement des lycéens dans l'établissement, de la seconde jusqu'au bac. Découvrez, lycée par lycée, le palmarès dans l'académie de Poitiers.

Les lycées des filières générales et technologiques

Parmi les lycées généraux et technologiques, neuf établissements obtiennent 100% de réussite dans l'Académie. Les deux premiers sont des établissements d'Angoulême : le lycée Saint-Paul et le lycée Sainte-Marthe Chavagnes. Quatre d'entre eux ont des taux de mention supérieurs à 85% : le lycée Union Chrétienne, à Poitiers (91%), le lycée La Salle Saint-Louis, à Pont l'Abbé d'Arnoult (90%). Enfin, le lycée Saint-André, à Niort et le lycée du Pays d'Aunis, à Surgères (89%).

Les lycées professionnels

Du côté des lycées professionnels, seul un établissement obtient un taux de réussite de 100% : le lycée Fénelon Notre-Dame, à La Rochelle. Juste derrière, avec 98% de réussite, les lycées Saint-André, à Niort et Les Grippeaux, à Parthenay. Le meilleur taux d'accès de la seconde au bac est obtenu par le lycée hôtelier de La Rochelle (88%).