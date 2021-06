Baccalauréat 2021 : jour J pour près de 40.000 candidats des Pays de la Loire

Les épreuves des baccalauréats professionnels commencent ce mercredi. Les terminales en filières générale et technologique passent la philosophie, jeudi. Dans l'Académie de Nantes, près de 40.000 candidats se présentent cette année.

C'est le début des dernières épreuves de baccalauréat pour 39.447 élèves de terminale dans les Pays de la Loire. Ce mercredi, les terminales en bac pro ouvrent le bal avec les épreuves de français, d'histoire-géographie et d'enseignement moral et physique (EMC). Ils sont près de 10.447 dans l'Académie de Nantes.

Les 21.496 terminales en filière générale et les 7.534 en filière technologique commencent jeudi avec la philosophie. Ces épreuves viennent clore une année perturbée par la pandémie de Covid-19 et les différents confinements. Elles doivent être organisées selon un protocole sanitaire strict élaboré par le ministère de l'Education nationale.

Près de 30.000 élèves de premières ligériens passent également des épreuves anticipées, ce mois de juin. L'épreuve écrite de français a lieu jeudi. Les oraux de français sont prévus entre le 21 juin et le 2 juillet.

Les débuts du grand oral

Ce bac 2021 est marqué par les premières épreuves de grand oral pour les filières générale et technologique. C'est l'un des grands changements amenés par la réforme du baccalauréat. Le grand oral "vise à évaluer des compétences essentielles comme la maîtrise de la prise de parole de manière structurée et argumentée et la capacité à développer une réflexion", indique le ministère de l'Education Nationale.

L'épreuve dure 20 minutes avec 20 minutes de préparation avant. Elle se découpe en trois temps : un exposé de cinq minutes, un entretien et une discussion autour du projet d'orientation de l'élève.

Les résultats du baccalauréat 2021 seront rendus publics mardi 6 juillet, à partir de 8h30.